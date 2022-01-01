AWE Network (AWE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי AWE Network (AWE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

AWE Network (AWE) מידע אתר רשמי: https://www.awenetwork.ai/ מסמך לבן: https://open.awenetwork.ai/litepaper.pdf סייר בלוקים: https://basescan.org/address/0x1b4617734c43f6159f3a70b7e06d883647512778 קנה AWEעכשיו!

AWE Network (AWE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AWE Network (AWE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 97.30M $ 97.30M $ 97.30M ההיצע הכולל: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B אספקה במחזור: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B FDV (שווי מדולל מלא): $ 97.30M $ 97.30M $ 97.30M שיא כל הזמנים: $ 0.0838 $ 0.0838 $ 0.0838 שפל כל הזמנים: $ 0.00580325721876 $ 0.00580325721876 $ 0.00580325721876 מחיר נוכחי: $ 0.05009 $ 0.05009 $ 0.05009 למידע נוסף על AWE Network (AWE) מחיר

AWE Network (AWE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של AWE Network (AWE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AWE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AWEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AWEטוקניומיקה, חקרו אתAWEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AWE מעוניין להוסיף את AWE Network (AWE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AWE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות AWE ב-MEXC עכשיו!

AWE Network (AWE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AWEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AWE עכשיו את היסטוריית המחירים!

AWE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AWE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AWE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AWEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

