מחיר Broadcom (AVGOON) בזמן אמת היום הוא $ 340.07, עם שינוי של 1.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AVGOON ל USD הוא $ 340.07 לכל AVGOON.

Broadcom כרגע מדורג במקום #2017 לפי שווי שוק של $ 1.12M, עם היצע במחזור של 3.28K AVGOON. ב‑24 השעות האחרונות, AVGOON סחר בין $ 335.45 (נמוך) ל $ 352.3 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 390.63879187276996, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 297.29808264469034.

ביצועים לטווח קצר, AVGOON נע ב +0.71% בשעה האחרונה ו -5.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 83.60K.

Broadcom (AVGOON) מידע שוק

דירוג No.2017 שווי שוק $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M נפח (24 שעות) $ 83.60K$ 83.60K $ 83.60K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M אספקת מחזור 3.28K 3.28K 3.28K אספקה כוללת 3,279.28269318 3,279.28269318 3,279.28269318 בלוקצ'יין ציבורי ETH

