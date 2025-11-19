Broadcom (AVGOON) תחזית מחיר (USD)

קבל Broadcom תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה AVGOON יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות AVGOON

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Broadcom % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $338.63 $338.63 $338.63 -0.58% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Broadcom תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Broadcom (AVGOON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Broadcom ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 338.63 בשנת 2025. Broadcom (AVGOON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Broadcom ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 355.5615 בשנת 2026. Broadcom (AVGOON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של AVGOON הוא $ 373.3395 עם 10.25% שיעור צמיחה. Broadcom (AVGOON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של AVGOON הוא $ 392.0065 עם 15.76% שיעור צמיחה. Broadcom (AVGOON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של AVGOON הוא $ 411.6068 עם 21.55% שיעור צמיחה. Broadcom (AVGOON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של AVGOON הוא $ 432.1872 עם 27.63% שיעור צמיחה. Broadcom (AVGOON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Broadcom עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 703.9874. Broadcom (AVGOON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Broadcom עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1,146.7213. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 338.63 0.00%

2026 $ 355.5615 5.00%

2027 $ 373.3395 10.25%

2028 $ 392.0065 15.76%

2029 $ 411.6068 21.55%

2030 $ 432.1872 27.63%

2031 $ 453.7965 34.01%

2032 $ 476.4864 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 500.3107 47.75%

2034 $ 525.3262 55.13%

2035 $ 551.5925 62.89%

2036 $ 579.1722 71.03%

2037 $ 608.1308 79.59%

2038 $ 638.5373 88.56%

2039 $ 670.4642 97.99%

2040 $ 703.9874 107.89% הצג עוד לטווח קצר Broadcom תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 338.63 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 338.6763 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 338.9547 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 340.0216 0.41% Broadcom (AVGOON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורAVGOONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $338.63 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Broadcom (AVGOON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורAVGOON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $338.6763 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Broadcom (AVGOON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורAVGOON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $338.9547 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Broadcom (AVGOON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורAVGOON הוא $340.0216 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Broadcom מחיר נוכחי $ 338.63$ 338.63 $ 338.63 שינוי מחיר (24 שעות) -0.58% שווי שוק $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M אספקת מחזור 3.28K 3.28K 3.28K נפח (24 שעות) $ 88.42K$ 88.42K $ 88.42K נפח (24 שעות) -- המחיר AVGOON העדכני הוא $ 338.63. יש לו שינוי של -0.58% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 88.42Kב 24 שעות. בנוסף, AVGOON יש כמות במעגל של 3.28K ושווי שוק כולל של $ 1.11M. צפה AVGOON במחיר חי

איך לקנות Broadcom (AVGOON) מנסה לקנות AVGOON? כעת ניתן לרכוש AVGOON באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Broadcom ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות AVGOON עכשיו

Broadcom מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בBroadcomדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלBroadcom הוא 339.64USD. היצע במחזור של Broadcom(AVGOON) הוא 0.00 AVGOON , מה שמעניק לו שווי שוק של $1.11M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.02% $ -9.1200 $ 348.76 $ 335.45

7 ימים -0.04% $ -15.1600 $ 359.7 $ 330.39

30 ימים -0.03% $ -11 $ 402.28 $ 330.39 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Broadcom הראה תנועת מחירים של $-9.1200 , המשקפת -0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Broadcom נסחר בשיא של $359.7 ושפל של $330.39 . נרשם שינוי במחיר של -0.04% . מגמה אחרונה זו מציגה אתAVGOON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Broadcom חווה -0.03% שינוי, המשקף בערך $-11 לערכו. זה מצביע על כך ש AVGOON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Broadcom המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה AVGOON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Broadcom (AVGOON) מודול חיזוי מחיר עובד? Broadcom מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של AVGOONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךBroadcom לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של AVGOON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Broadcom. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלAVGOON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלAVGOON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Broadcom.

מדוע AVGOON חיזוי מחירים חשוב?

AVGOON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם AVGOON כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, AVGOON ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של AVGOON בחודש הבא? על פי Broadcom (AVGOON) כלי תחזית המחירים, המחיר AVGOON הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 AVGOON בשנת 2026? המחיר של 1 Broadcom (AVGOON) היום הוא $338.63 . על פי מודול התחזית שלעיל, AVGOON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של AVGOON בשנת 2027? Broadcom (AVGOON) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 AVGOON עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של AVGOON בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Broadcom (AVGOON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של AVGOON בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Broadcom (AVGOON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 AVGOON בשנת 2030? המחיר של 1 Broadcom (AVGOON) היום הוא $338.63 . על פי מודול התחזית שלעיל, AVGOON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי AVGOON תחזית המחיר בשנת 2040? Broadcom (AVGOON) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 AVGOON עד שנת 2040. הירשם עכשיו