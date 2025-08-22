עוד על AURASOL

Aura סֵמֶל

Aura מְחִיר(AURASOL)

1 AURASOL ל USDמחיר חי:

$0.13556
-7.61%1D
USD
Aura (AURASOL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:52:02 (UTC+8)

Aura (AURASOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.13325
24 שעות נמוך
$ 0.15673
גבוה 24 שעות

$ 0.13325
$ 0.15673
$ 0.2395852314906215
$ 0.00056213727092408
-3.71%

-7.61%

-10.09%

-10.09%

Aura (AURASOL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.13325. במהלך 24 השעות האחרונות, AURASOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.13325 לבין שיא של $ 0.15673, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AURASOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2395852314906215, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00056213727092408.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AURASOL השתנה ב -3.71% במהלך השעה האחרונה, -7.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aura (AURASOL) מידע שוק

No.239

$ 128.36M
$ 99.71K
$ 128.64M
963.29M
965,383,478
963,288,620
99.78%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Aura הוא $ 128.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.71K. ההיצע במחזור של AURASOL הוא 963.29M, עם היצע כולל של 963288620. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 128.64M.

Aura (AURASOL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Auraהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0111658-7.61%
30 ימים$ -0.06608-33.16%
60 ימים$ +0.02511+23.21%
90 ימים$ +0.11825+788.33%
Aura שינוי מחיר היום

היום,AURASOL רשם שינוי של $ -0.0111658 (-7.61%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Aura שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.06608 (-33.16%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Aura שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AURASOL ראה שינוי של $ +0.02511 (+23.21%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Aura שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.11825 (+788.33%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Aura (AURASOL)?

בדוק את Aura עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAura (AURASOL)

The token with the most aura.

Aura זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Auraההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAURASOL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Auraאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAura לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Auraתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aura (AURASOL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aura (AURASOL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aura.

בדוק את Aura תחזית המחיר עכשיו‏!

Aura (AURASOL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aura (AURASOL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AURASOL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Aura (AURASOL)

מחפש איך לקנותAura? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Auraב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AURASOL למטבעות מקומיים

1 Aura(AURASOL) ל VND
3,506.47375
1 Aura(AURASOL) ל AUD
A$0.205205
1 Aura(AURASOL) ל GBP
0.098605
1 Aura(AURASOL) ל EUR
0.1132625
1 Aura(AURASOL) ל USD
$0.13325
1 Aura(AURASOL) ל MYR
RM0.55965
1 Aura(AURASOL) ל TRY
5.46325
1 Aura(AURASOL) ל JPY
¥19.58775
1 Aura(AURASOL) ל ARS
ARS$176.02325
1 Aura(AURASOL) ל RUB
10.73995
1 Aura(AURASOL) ל INR
11.670035
1 Aura(AURASOL) ל IDR
Rp2,149.1932475
1 Aura(AURASOL) ל KRW
185.06826
1 Aura(AURASOL) ל PHP
7.5619375
1 Aura(AURASOL) ל EGP
￡E.6.4639575
1 Aura(AURASOL) ל BRL
R$0.72488
1 Aura(AURASOL) ל CAD
C$0.183885
1 Aura(AURASOL) ל BDT
16.061955
1 Aura(AURASOL) ל NGN
203.4341075
1 Aura(AURASOL) ל COP
$533
1 Aura(AURASOL) ל ZAR
R.2.3358725
1 Aura(AURASOL) ל UAH
5.45792
1 Aura(AURASOL) ל VES
Bs18.655
1 Aura(AURASOL) ל CLP
$127.78675
1 Aura(AURASOL) ל PKR
Rs37.4712325
1 Aura(AURASOL) ל KZT
70.99027
1 Aura(AURASOL) ל THB
฿4.3239625
1 Aura(AURASOL) ל TWD
NT$4.06146
1 Aura(AURASOL) ל AED
د.إ0.4890275
1 Aura(AURASOL) ל CHF
Fr0.1066
1 Aura(AURASOL) ל HKD
HK$1.0406825
1 Aura(AURASOL) ל AMD
֏50.45378
1 Aura(AURASOL) ל MAD
.د.م1.1952525
1 Aura(AURASOL) ל MXN
$2.48378
1 Aura(AURASOL) ל SAR
ريال0.4996875
1 Aura(AURASOL) ל PLN
0.48503
1 Aura(AURASOL) ל RON
лв0.57564
1 Aura(AURASOL) ל SEK
kr1.26854
1 Aura(AURASOL) ל BGN
лв0.2225275
1 Aura(AURASOL) ל HUF
Ft45.3223225
1 Aura(AURASOL) ל CZK
2.7969175
1 Aura(AURASOL) ל KWD
د.ك0.04064125
1 Aura(AURASOL) ל ILS
0.450385
1 Aura(AURASOL) ל AOA
Kz121.4667025
1 Aura(AURASOL) ל BHD
.د.ب0.05023525
1 Aura(AURASOL) ל BMD
$0.13325
1 Aura(AURASOL) ל DKK
kr0.850135
1 Aura(AURASOL) ל HNL
L3.4551725
1 Aura(AURASOL) ל MUR
6.08153
1 Aura(AURASOL) ל NAD
$2.32921
1 Aura(AURASOL) ל NOK
kr1.34849
1 Aura(AURASOL) ל NZD
$0.226525
1 Aura(AURASOL) ל PAB
B/.0.13325
1 Aura(AURASOL) ל PGK
K0.556985
1 Aura(AURASOL) ל QAR
ر.ق0.4810325
1 Aura(AURASOL) ל RSD
дин.13.354315

Aura מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Aura, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרAura הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Aura

כמה שווה Aura (AURASOL) היום?
החי AURASOLהמחיר ב USD הוא 0.13325 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AURASOL ל USD?
המחיר הנוכחי של AURASOL ל USD הוא $ 0.13325. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aura?
שווי השוק של AURASOL הוא $ 128.36M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AURASOL?
ההיצע במחזור של AURASOL הוא 963.29M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AURASOL?
‏‏AURASOL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.2395852314906215 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AURASOL?
AURASOL ‏‏רשם מחירATL של 0.00056213727092408 USD.
מהו נפח המסחר של AURASOL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AURASOL הוא $ 99.71K USD.
האם AURASOL יעלה השנה?
AURASOL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AURASOL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:52:02 (UTC+8)

Aura (AURASOL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

