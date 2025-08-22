Aura Network (AURA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.007763. במהלך 24 השעות האחרונות, AURA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00759 לבין שיא של $ 0.008379, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AURAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.21775856036612545, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003605899566061821.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AURA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Aura Network (AURA) מידע שוק
No.4355
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 2.40K
$ 2.40K$ 2.40K
$ 7.76M
$ 7.76M$ 7.76M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
513,864,164.385692
513,864,164.385692 513,864,164.385692
0.00%
AURA
שווי השוק הנוכחי של Aura Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.40K. ההיצע במחזור של AURA הוא 0.00, עם היצע כולל של 513864164.385692. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.76M.
Aura Network (AURA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Aura Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00015197
-1.92%
30 ימים
$ -0.003415
-30.56%
60 ימים
$ +0.003142
+67.99%
90 ימים
$ +0.003422
+78.82%
Aura Network שינוי מחיר היום
היום,AURA רשם שינוי של $ -0.00015197 (-1.92%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Aura Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.003415 (-30.56%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Aura Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,AURA ראה שינוי של $ +0.003142 (+67.99%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Aura Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.003422 (+78.82%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Aura Network (AURA)?
Aura Network is a layer-1, NFT-centric blockchain that focuses on expanding the use of NFTs across various industries. Our vision is to create a one-stop destination for minting, evaluating, querying, and transacting NFTs, to become a pioneer NFT infrastructure for the future.
Aura Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Aura Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקAURA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Aura Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAura Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Aura Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Aura Network (AURA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aura Network (AURA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aura Network.
הבנת הטוקנומיקה של Aura Network (AURA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AURA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Aura Network (AURA)
מחפש איך לקנותAura Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Aura Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.