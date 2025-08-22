עוד על AURA

Aura Network סֵמֶל

Aura Network מְחִיר(AURA)

1 AURA ל USDמחיר חי:

$0.007763
$0.007763$0.007763
-1.92%1D
USD
Aura Network (AURA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:29:03 (UTC+8)

Aura Network (AURA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00759
$ 0.00759$ 0.00759
24 שעות נמוך
$ 0.008379
$ 0.008379$ 0.008379
גבוה 24 שעות

$ 0.00759
$ 0.00759$ 0.00759

$ 0.008379
$ 0.008379$ 0.008379

$ 0.21775856036612545
$ 0.21775856036612545$ 0.21775856036612545

$ 0.003605899566061821
$ 0.003605899566061821$ 0.003605899566061821

0.00%

-1.92%

-19.69%

-19.69%

Aura Network (AURA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.007763. במהלך 24 השעות האחרונות, AURA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00759 לבין שיא של $ 0.008379, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AURAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.21775856036612545, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003605899566061821.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AURA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aura Network (AURA) מידע שוק

No.4355

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.40K
$ 2.40K$ 2.40K

$ 7.76M
$ 7.76M$ 7.76M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

513,864,164.385692
513,864,164.385692 513,864,164.385692

0.00%

AURA

שווי השוק הנוכחי של Aura Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.40K. ההיצע במחזור של AURA הוא 0.00, עם היצע כולל של 513864164.385692. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.76M.

Aura Network (AURA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Aura Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00015197-1.92%
30 ימים$ -0.003415-30.56%
60 ימים$ +0.003142+67.99%
90 ימים$ +0.003422+78.82%
Aura Network שינוי מחיר היום

היום,AURA רשם שינוי של $ -0.00015197 (-1.92%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Aura Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.003415 (-30.56%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Aura Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AURA ראה שינוי של $ +0.003142 (+67.99%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Aura Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.003422 (+78.82%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Aura Network (AURA)?

בדוק את Aura Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAura Network (AURA)

Aura Network is a layer-1, NFT-centric blockchain that focuses on expanding the use of NFTs across various industries. Our vision is to create a one-stop destination for minting, evaluating, querying, and transacting NFTs, to become a pioneer NFT infrastructure for the future.

Aura Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Aura Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAURA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Aura Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAura Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Aura Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aura Network (AURA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aura Network (AURA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aura Network.

בדוק את Aura Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Aura Network (AURA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aura Network (AURA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AURA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Aura Network (AURA)

מחפש איך לקנותAura Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Aura Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AURA למטבעות מקומיים

1 Aura Network(AURA) ל VND
204.283345
1 Aura Network(AURA) ל AUD
A$0.01195502
1 Aura Network(AURA) ל GBP
0.00574462
1 Aura Network(AURA) ל EUR
0.00659855
1 Aura Network(AURA) ל USD
$0.007763
1 Aura Network(AURA) ל MYR
RM0.0326046
1 Aura Network(AURA) ל TRY
0.318283
1 Aura Network(AURA) ל JPY
¥1.141161
1 Aura Network(AURA) ל ARS
ARS$10.254923
1 Aura Network(AURA) ל RUB
0.62562017
1 Aura Network(AURA) ל INR
0.67972828
1 Aura Network(AURA) ל IDR
Rp125.20965989
1 Aura Network(AURA) ל KRW
10.76697048
1 Aura Network(AURA) ל PHP
0.44031736
1 Aura Network(AURA) ל EGP
￡E.0.37635024
1 Aura Network(AURA) ל BRL
R$0.04223072
1 Aura Network(AURA) ל CAD
C$0.01071294
1 Aura Network(AURA) ל BDT
0.93575202
1 Aura Network(AURA) ל NGN
11.85184973
1 Aura Network(AURA) ל COP
$31.052
1 Aura Network(AURA) ל ZAR
R.0.13600776
1 Aura Network(AURA) ל UAH
0.31797248
1 Aura Network(AURA) ל VES
Bs1.08682
1 Aura Network(AURA) ל CLP
$7.444717
1 Aura Network(AURA) ל PKR
Rs2.18303323
1 Aura Network(AURA) ל KZT
4.13581588
1 Aura Network(AURA) ל THB
฿0.25183172
1 Aura Network(AURA) ל TWD
NT$0.23646098
1 Aura Network(AURA) ל AED
د.إ0.02849021
1 Aura Network(AURA) ל CHF
Fr0.0062104
1 Aura Network(AURA) ל HKD
HK$0.06062903
1 Aura Network(AURA) ל AMD
֏2.93938232
1 Aura Network(AURA) ל MAD
.د.م0.06963411
1 Aura Network(AURA) ל MXN
$0.14470232
1 Aura Network(AURA) ל SAR
ريال0.02911125
1 Aura Network(AURA) ל PLN
0.02825732
1 Aura Network(AURA) ל RON
лв0.03345853
1 Aura Network(AURA) ל SEK
kr0.07390376
1 Aura Network(AURA) ל BGN
лв0.01296421
1 Aura Network(AURA) ל HUF
Ft2.63592665
1 Aura Network(AURA) ל CZK
0.16286774
1 Aura Network(AURA) ל KWD
د.ك0.002367715
1 Aura Network(AURA) ל ILS
0.02616131
1 Aura Network(AURA) ל AOA
Kz7.07651791
1 Aura Network(AURA) ל BHD
.د.ب0.002926651
1 Aura Network(AURA) ל BMD
$0.007763
1 Aura Network(AURA) ל DKK
kr0.04945031
1 Aura Network(AURA) ל HNL
L0.20129459
1 Aura Network(AURA) ל MUR
0.35430332
1 Aura Network(AURA) ל NAD
$0.13569724
1 Aura Network(AURA) ל NOK
kr0.0784063
1 Aura Network(AURA) ל NZD
$0.0131971
1 Aura Network(AURA) ל PAB
B/.0.007763
1 Aura Network(AURA) ל PGK
K0.03244934
1 Aura Network(AURA) ל QAR
ر.ق0.02802443
1 Aura Network(AURA) ל RSD
дин.0.77746445

Aura Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Aura Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAura Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Aura Network

כמה שווה Aura Network (AURA) היום?
החי AURAהמחיר ב USD הוא 0.007763 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AURA ל USD?
המחיר הנוכחי של AURA ל USD הוא $ 0.007763. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aura Network?
שווי השוק של AURA הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AURA?
ההיצע במחזור של AURA הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AURA?
‏‏AURA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.21775856036612545 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AURA?
AURA ‏‏רשם מחירATL של 0.003605899566061821 USD.
מהו נפח המסחר של AURA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AURA הוא $ 2.40K USD.
האם AURA יעלה השנה?
AURA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AURA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:29:03 (UTC+8)

Aura Network (AURA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
