AIVIVE מחיר היום

מחיר AIVIVE (AVV) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.009608, עם שינוי של 0.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AVV ל ILS הוא ₪ 0.009608 לכל AVV.

AIVIVE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- AVV. ב‑24 השעות האחרונות, AVV סחר בין ₪ 0.009511 (נמוך) ל ₪ 0.009658 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, AVV נע ב -0.07% בשעה האחרונה ו +2.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 68.34K.

AIVIVE (AVV) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 68.34K₪ 68.34K ₪ 68.34K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 96.08M₪ 96.08M ₪ 96.08M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של AIVIVE הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 68.34K. ההיצע במחזור של AVV הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 96.08M.