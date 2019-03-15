COSMOS (ATOM) ניתוח טכני היום דף COSMOS הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ATOM מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של COSMOS למטה. הירשם

COSMOS (ATOM) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $1.498 -- -1.00% +0.94% -27.64%

COSMOS אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של COSMOS במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 11 נייטרלי 1 קנה 14 ממוצעים נעים : קנה מכור 4 נייטרלי 0 קנה 10 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 1 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 1.4996 1.4993 R2 1.4993 1.4989 R1 1.4986 1.4987 PP 1.4983 1.4983 S1 1.4976 1.4979 S2 1.4973 1.4977 S3 1.4966 1.4973

COSMOS אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.93M $18.22 M $17.29 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.09M קניות פעילות ל-3 ימים $7.41 M מכירות פעילות ל-3 ימים $7.32 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.42M קניות פעילות ל-7 ימים $13.21 M מכירות פעילות ל-7 ימים $12.79 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. COSMOS זרימת הון זרימת נטו פנימה ATOMUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.06 M 1.49 2026-08-20 -$0.11 M 1.50 2026-08-19 $0.06 M 1.43 2026-08-18 -$0.01 M 1.42 2026-08-17 -$0.17 M 1.41 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב COSMOS (ATOM) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב COSMOS מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT ATOM $1.497 $1.497 $1.497 -0.33% 394.61K (USDT) סַחַר / USDC ATOM $1.5 $1.5 $1.5 -0.06% 17.69K (USDT) סַחַר / BTC ATOM $0.0000206 $0.0000206 $0.0000206 -0.48% 6.46K (USDT) סַחַר