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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על COSMOS, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על COSMOS, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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COSMOS (ATOM) ניתוח טכני היום

COSMOS (ATOM) ניתוח טכני היום

דף COSMOS הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ATOM מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של COSMOS למטה.

COSMOS (ATOM) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$1.498---1.00%+0.94%-27.64%
למידע נוסף על COSMOS מחיר

COSMOS אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של COSMOS במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 11
נייטרלי 1
קנה 14
ממוצעים נעים:קנהמכור 4נייטרלי 0קנה 10
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 1קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
1.4996
1.4993
R2
1.4993
1.4989
R1
1.4986
1.4987
PP
1.4983
1.4983
S1
1.4976
1.4979
S2
1.4973
1.4977
S3
1.4966
1.4973

COSMOS אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.93M
$18.22 M
$17.29 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.09M
קניות פעילות ל-3 ימים
$7.41 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$7.32 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.42M
קניות פעילות ל-7 ימים
$13.21 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$12.79 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

COSMOS זרימת הון

זרימת נטו פנימהATOMUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.06 M1.49
2026-08-20-$0.11 M1.50
2026-08-19$0.06 M1.43
2026-08-18-$0.01 M1.42
2026-08-17-$0.17 M1.41

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על COSMOS

סחור ב COSMOS (ATOM) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב COSMOS מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTATOM
$1.497
$1.497$1.497
-0.33%
394.61K (USDT)
/USDCATOM
$1.5
$1.5$1.5
-0.06%
17.69K (USDT)
/BTCATOM
$0.0000206
$0.0000206$0.0000206
-0.48%
6.46K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ATOM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ATOM
ATOM
USD
USD

1 ATOM = 1.498 USD

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