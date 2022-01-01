Star Atlas (ATLAS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Star Atlas (ATLAS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Star Atlas (ATLAS) מידע Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies אתר רשמי: https://staratlas.com מסמך לבן: https://staratlas.com/white-paper.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/ATLASXmbPQxBUYbxPsV97usA3fPQYEqzQBUHgiFCUsXx קנה ATLASעכשיו!

Star Atlas (ATLAS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Star Atlas (ATLAS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 18.80M $ 18.80M $ 18.80M ההיצע הכולל: $ 36.00B $ 36.00B $ 36.00B אספקה במחזור: $ 20.43B $ 20.43B $ 20.43B FDV (שווי מדולל מלא): $ 33.12M $ 33.12M $ 33.12M שיא כל הזמנים: $ 0.2218 $ 0.2218 $ 0.2218 שפל כל הזמנים: $ 0.000804697759854435 $ 0.000804697759854435 $ 0.000804697759854435 מחיר נוכחי: $ 0.00092 $ 0.00092 $ 0.00092 למידע נוסף על Star Atlas (ATLAS) מחיר

Star Atlas (ATLAS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Star Atlas (ATLAS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ATLAS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ATLASהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ATLASטוקניומיקה, חקרו אתATLASהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Star Atlas (ATLAS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ATLASעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ATLAS עכשיו את היסטוריית המחירים!

ATLAS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ATLAS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ATLAS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ATLASעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

