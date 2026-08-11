קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Aethir, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Aethir, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על ATH

ATH מידע על מחיר

מה זה ATH

ATH מסמך לבן

ATH אתר רשמי

ATH טוקניומיקה

ATH תחזית מחיר

ATH היסטוריה

ATH מדריך קנייה

ATHממיר מטבעות לפיאט

ATH ספוט

ATH חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Aethir (ATH) ניתוח טכני היום

Aethir (ATH) ניתוח טכני היום

דף Aethir הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ATH מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Aethir למטה.

Aethir (ATH) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.004158--+6.34%-9.42%-33.27%
למידע נוסף על Aethir מחיר

Aethir אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Aethir במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 6
נייטרלי 2
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 6נייטרלי 2קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.004173
0.004167
R2
0.004167
0.004163
R1
0.004164
0.004161
PP
0.004158
0.004158
S1
0.004155
0.004154
S2
0.004149
0.004152
S3
0.004146
0.004149

Aethir אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.11M
$1.60 M
$1.49 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.15 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.14 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.40 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.39 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Aethir זרימת הון

זרימת נטו פנימהATHUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.00
2026-08-20$0.14 M0.00
2026-08-19$0.00 M0.00
2026-08-18-$0.03 M0.00
2026-08-17-$0.04 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Aethir

סחור ב Aethir (ATH) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Aethir מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTATH
$0.004158
$0.004158$0.004158
+1.31%
16.78M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ATH-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ATH
ATH
USD
USD

1 ATH = 0.004158 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.