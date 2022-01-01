Aethir (ATH) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Aethir (ATH), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Aethir (ATH) מידע Aethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions. אתר רשמי: https://www.aethir.com/ מסמך לבן: https://aethir.gitbook.io/aethir/ljvx8d8ee4ElPliP31K1 סייר בלוקים: https://solscan.io/token/Dm5BxyMetG3Aq5PaG1BrG7rBYqEMtnkjvPNMExfacVk7 קנה ATHעכשיו!

Aethir (ATH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Aethir (ATH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 364.36M $ 364.36M $ 364.36M ההיצע הכולל: $ 42.00B $ 42.00B $ 42.00B אספקה במחזור: $ 11.41B $ 11.41B $ 11.41B FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B שיא כל הזמנים: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 שפל כל הזמנים: $ 0.024430599906132534 $ 0.024430599906132534 $ 0.024430599906132534 מחיר נוכחי: $ 0.03194 $ 0.03194 $ 0.03194 למידע נוסף על Aethir (ATH) מחיר

Aethir (ATH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Aethir (ATH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ATH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ATHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ATHטוקניומיקה, חקרו אתATHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ATH מעוניין להוסיף את Aethir (ATH) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ATH, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ATH ב-MEXC עכשיו!

Aethir (ATH) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ATHעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ATH עכשיו את היסטוריית המחירים!

ATH חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ATH עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ATH משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ATHעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!