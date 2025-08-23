עוד על ASTRAAI

AstraAI סֵמֶל

AstraAI מְחִיר(ASTRAAI)

1 ASTRAAI ל USDמחיר חי:

AstraAI (ASTRAAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:21:52 (UTC+8)

AstraAI (ASTRAAI) מידע על מחיר (USD)

AstraAI (ASTRAAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.04. במהלך 24 השעות האחרונות, ASTRAAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.02 לבין שיא של $ 2.387, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASTRAAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.236339133268041, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01784007500161164.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASTRAAI השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -8.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AstraAI (ASTRAAI) מידע שוק

No.868

$ 19.58M
$ 19.58M$ 19.58M

$ 52.18K
$ 52.18K$ 52.18K

$ 20.40M
$ 20.40M$ 20.40M

9.60M
9.60M 9.60M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

95.99%

ETH

שווי השוק הנוכחי של AstraAI הוא $ 19.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 52.18K. ההיצע במחזור של ASTRAAI הוא 9.60M, עם היצע כולל של 10000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.40M.

AstraAI (ASTRAAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של AstraAIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.19999-8.92%
30 ימים$ +0.401+24.46%
60 ימים$ +0.697+51.89%
90 ימים$ -0.419-17.04%
AstraAI שינוי מחיר היום

היום,ASTRAAI רשם שינוי של $ -0.19999 (-8.92%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

AstraAI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.401 (+24.46%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

AstraAI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ASTRAAI ראה שינוי של $ +0.697 (+51.89%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

AstraAI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.419 (-17.04%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AstraAI (ASTRAAI)?

בדוק את AstraAI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAstraAI (ASTRAAI)

AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app.

AstraAI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AstraAIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקASTRAAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AstraAIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAstraAI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

AstraAIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AstraAI (ASTRAAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AstraAI (ASTRAAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AstraAI.

בדוק את AstraAI תחזית המחיר עכשיו‏!

AstraAI (ASTRAAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AstraAI (ASTRAAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ASTRAAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות AstraAI (ASTRAAI)

מחפש איך לקנותAstraAI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AstraAIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AstraAI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של AstraAI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAstraAI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על AstraAI

כמה שווה AstraAI (ASTRAAI) היום?
החי ASTRAAIהמחיר ב USD הוא 2.04 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ASTRAAI ל USD?
המחיר הנוכחי של ASTRAAI ל USD הוא $ 2.04. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AstraAI?
שווי השוק של ASTRAAI הוא $ 19.58M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ASTRAAI?
ההיצע במחזור של ASTRAAI הוא 9.60M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ASTRAAI?
‏‏ASTRAAI השיג מחיר שיא (ATH) של 5.236339133268041 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ASTRAAI?
ASTRAAI ‏‏רשם מחירATL של 0.01784007500161164 USD.
מהו נפח המסחר של ASTRAAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ASTRAAI הוא $ 52.18K USD.
האם ASTRAAI יעלה השנה?
ASTRAAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ASTRAAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:21:52 (UTC+8)

AstraAI (ASTRAAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

