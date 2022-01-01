AstraAI (ASTRAAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי AstraAI (ASTRAAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

AstraAI (ASTRAAI) מידע AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app. אתר רשמי: https://chatastra.ai מסמך לבן: https://files.chatastra.ai/astra-whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x0aA8A7D1fB4c64B3b1DcEa9A7ADe81C59C25b95b קנה ASTRAAIעכשיו!

AstraAI (ASTRAAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AstraAI (ASTRAAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 20.45M $ 20.45M $ 20.45M ההיצע הכולל: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M אספקה במחזור: $ 9.60M $ 9.60M $ 9.60M FDV (שווי מדולל מלא): $ 21.30M $ 21.30M $ 21.30M שיא כל הזמנים: $ 4 $ 4 $ 4 שפל כל הזמנים: $ 0.01784007500161164 $ 0.01784007500161164 $ 0.01784007500161164 מחיר נוכחי: $ 2.13 $ 2.13 $ 2.13 למידע נוסף על AstraAI (ASTRAAI) מחיר

AstraAI (ASTRAAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של AstraAI (ASTRAAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ASTRAAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ASTRAAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ASTRAAIטוקניומיקה, חקרו אתASTRAAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ASTRAAI מעוניין להוסיף את AstraAI (ASTRAAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ASTRAAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ASTRAAI ב-MEXC עכשיו!

AstraAI (ASTRAAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ASTRAAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ASTRAAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

ASTRAAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ASTRAAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ASTRAAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ASTRAAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!