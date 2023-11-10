ASTRAAI

AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app.

שֵׁםASTRAAI

דירוגNo.1012

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.12%

אספקת מחזור9,599,999.99999945

מקסימום היצע10,000,000

אספקה כוללת10,000,000

שיעור מחזור0.9599%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים5.236339133268041,2024-03-13

המחיר הנמוך ביותר0.01784007500161164,2023-11-10

בלוקצ'יין ציבוריETH

מבואAstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app.

