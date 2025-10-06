ASML Holding NV מחיר היום

מחיר ASML Holding NV (ASMLON) בזמן אמת היום הוא $ 1,010.64, עם שינוי של 1.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ASMLON ל USD הוא $ 1,010.64 לכל ASMLON.

ASML Holding NV כרגע מדורג במקום #1868 לפי שווי שוק של $ 1.51M, עם היצע במחזור של 1.49K ASMLON. ב‑24 השעות האחרונות, ASMLON סחר בין $ 1,003.72 (נמוך) ל $ 1,032.67 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2,122.6903372342513, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 732.0144981577465.

ביצועים לטווח קצר, ASMLON נע ב -0.31% בשעה האחרונה ו -2.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 68.48K.

ASML Holding NV (ASMLON) מידע שוק

דירוג No.1868 שווי שוק $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M נפח (24 שעות) $ 68.48K$ 68.48K $ 68.48K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M אספקת מחזור 1.49K 1.49K 1.49K אספקה כוללת 1,491.02431781 1,491.02431781 1,491.02431781 בלוקצ'יין ציבורי ETH

