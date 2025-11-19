ASML Holding NV (ASMLON) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי ASML Holding NV (ASMLON), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 07:13:16 (UTC+8)
ASML Holding NV (ASMLON) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ASML Holding NV (ASMLON), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M
ההיצע הכולל:
$ 1.49K
$ 1.49K$ 1.49K
אספקה במחזור:
$ 1.49K
$ 1.49K$ 1.49K
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M
שיא כל הזמנים:
$ 2,167.2
$ 2,167.2$ 2,167.2
שפל כל הזמנים:
$ 732.0144981577465
$ 732.0144981577465$ 732.0144981577465
מחיר נוכחי:
$ 1,005.38
$ 1,005.38$ 1,005.38

ASML Holding NV (ASMLON) מידע

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

אתר רשמי:
https://app.ondo.finance/assets/asmlon
סייר בלוקים:
https://etherscan.io/token/0xE51bA774ebF6392c45Bf1d9E6b334d07992460d3

ASML Holding NV (ASMLON) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של ASML Holding NV (ASMLON) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של ASMLON אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות ASMLONהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את ASMLONטוקניומיקה, חקרו אתASMLONהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

