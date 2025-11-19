ASML Holding NV (ASMLON) תחזית מחיר (USD)

קבל ASML Holding NV תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ASMLON יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של ASML Holding NV % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $1,005.36 $1,005.36 $1,005.36 +0.51% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה ASML Holding NV תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) ASML Holding NV (ASMLON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, ASML Holding NV ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1,005.36 בשנת 2025. ASML Holding NV (ASMLON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, ASML Holding NV ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1,055.6280 בשנת 2026. ASML Holding NV (ASMLON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ASMLON הוא $ 1,108.4094 עם 10.25% שיעור צמיחה. ASML Holding NV (ASMLON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ASMLON הוא $ 1,163.8298 עם 15.76% שיעור צמיחה. ASML Holding NV (ASMLON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ASMLON הוא $ 1,222.0213 עם 21.55% שיעור צמיחה. ASML Holding NV (ASMLON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ASMLON הוא $ 1,283.1224 עם 27.63% שיעור צמיחה. ASML Holding NV (ASMLON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של ASML Holding NV עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2,090.0712. ASML Holding NV (ASMLON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של ASML Holding NV עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3,404.5058. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 1,005.36 0.00%

2026 $ 1,055.6280 5.00%

2027 $ 1,108.4094 10.25%

2028 $ 1,163.8298 15.76%

2029 $ 1,222.0213 21.55%

2030 $ 1,283.1224 27.63%

2031 $ 1,347.2785 34.01%

2032 $ 1,414.6424 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 1,485.3746 47.75%

2034 $ 1,559.6433 55.13%

2035 $ 1,637.6255 62.89%

2036 $ 1,719.5067 71.03%

2037 $ 1,805.4821 79.59%

2038 $ 1,895.7562 88.56%

2039 $ 1,990.5440 97.99%

2040 $ 2,090.0712 107.89% הצג עוד לטווח קצר ASML Holding NV תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 1,005.36 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 1,005.4977 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 1,006.3240 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 1,009.4916 0.41% ASML Holding NV (ASMLON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורASMLONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $1,005.36 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. ASML Holding NV (ASMLON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורASMLON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $1,005.4977 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. ASML Holding NV (ASMLON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורASMLON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $1,006.3240 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. ASML Holding NV (ASMLON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורASMLON הוא $1,009.4916 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית ASML Holding NV מחיר נוכחי $ 1,005.36$ 1,005.36 $ 1,005.36 שינוי מחיר (24 שעות) +0.51% שווי שוק $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M אספקת מחזור 1.49K 1.49K 1.49K נפח (24 שעות) $ 80.22K$ 80.22K $ 80.22K נפח (24 שעות) -- המחיר ASMLON העדכני הוא $ 1,005.36. יש לו שינוי של +0.51% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 80.22Kב 24 שעות. בנוסף, ASMLON יש כמות במעגל של 1.49K ושווי שוק כולל של $ 1.50M. צפה ASMLON במחיר חי

ASML Holding NV מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בASML Holding NVדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלASML Holding NV הוא 1,005.36USD. היצע במחזור של ASML Holding NV(ASMLON) הוא 0.00 ASMLON , מה שמעניק לו שווי שוק של $1.50M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.01% $ -18.9199 $ 1,032.67 $ 997.35

7 ימים -0.02% $ -25.1599 $ 1,059.93 $ 984.57

30 ימים -0.03% $ -39.9099 $ 2,167.2 $ 969.54 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,ASML Holding NV הראה תנועת מחירים של $-18.9199 , המשקפת -0.01% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,ASML Holding NV נסחר בשיא של $1,059.93 ושפל של $984.57 . נרשם שינוי במחיר של -0.02% . מגמה אחרונה זו מציגה אתASMLON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,ASML Holding NV חווה -0.03% שינוי, המשקף בערך $-39.9099 לערכו. זה מצביע על כך ש ASMLON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של ASML Holding NV המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה ASMLON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך ASML Holding NV (ASMLON) מודול חיזוי מחיר עובד? ASML Holding NV מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ASMLONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךASML Holding NV לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ASMLON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של ASML Holding NV. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלASMLON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלASMLON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של ASML Holding NV.

מדוע ASMLON חיזוי מחירים חשוב?

ASMLON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם ASMLON כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, ASMLON ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של ASMLON בחודש הבא? על פי ASML Holding NV (ASMLON) כלי תחזית המחירים, המחיר ASMLON הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 ASMLON בשנת 2026? המחיר של 1 ASML Holding NV (ASMLON) היום הוא $1,005.36 . על פי מודול התחזית שלעיל, ASMLON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של ASMLON בשנת 2027? ASML Holding NV (ASMLON) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ASMLON עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של ASMLON בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, ASML Holding NV (ASMLON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של ASMLON בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, ASML Holding NV (ASMLON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 ASMLON בשנת 2030? המחיר של 1 ASML Holding NV (ASMLON) היום הוא $1,005.36 . על פי מודול התחזית שלעיל, ASMLON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי ASMLON תחזית המחיר בשנת 2040? ASML Holding NV (ASMLON) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ASMLON עד שנת 2040. הירשם עכשיו