AS Monaco סֵמֶל

AS Monaco מְחִיר(ASM)

1 ASM ל USDמחיר חי:

-1.90%1D
USD
AS Monaco (ASM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:21:30 (UTC+8)

AS Monaco (ASM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.66%

-1.90%

-0.50%

-0.50%

AS Monaco (ASM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2418. במהלך 24 השעות האחרונות, ASM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2372 לבין שיא של $ 0.2556, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.753173777433573, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.17967373495653602.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASM השתנה ב +0.66% במהלך השעה האחרונה, -1.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AS Monaco (ASM) מידע שוק

No.2024

52.50%

CHZ

שווי השוק הנוכחי של AS Monaco הוא $ 1.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.38K. ההיצע במחזור של ASM הוא 5.25M, עם היצע כולל של 10000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.42M.

AS Monaco (ASM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של AS Monacoהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.004691-1.90%
30 ימים$ +0.0239+10.96%
60 ימים$ +0.0396+19.58%
90 ימים$ -0.0193-7.40%
AS Monaco שינוי מחיר היום

היום,ASM רשם שינוי של $ -0.004691 (-1.90%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

AS Monaco שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0239 (+10.96%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

AS Monaco שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ASM ראה שינוי של $ +0.0396 (+19.58%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

AS Monaco שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0193 (-7.40%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AS Monaco (ASM)?

בדוק את AS Monaco עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAS Monaco (ASM)

$ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences.

AS Monaco זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AS Monacoההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקASM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AS Monacoאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAS Monaco לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

AS Monacoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AS Monaco (ASM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AS Monaco (ASM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AS Monaco.

בדוק את AS Monaco תחזית המחיר עכשיו‏!

AS Monaco (ASM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AS Monaco (ASM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ASM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות AS Monaco (ASM)

מחפש איך לקנותAS Monaco? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AS Monacoב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ASM למטבעות מקומיים

1 AS Monaco(ASM) ל VND
6,362.967
1 AS Monaco(ASM) ל AUD
A$0.369954
1 AS Monaco(ASM) ל GBP
0.178932
1 AS Monaco(ASM) ל EUR
0.20553
1 AS Monaco(ASM) ל USD
$0.2418
1 AS Monaco(ASM) ל MYR
RM1.01556
1 AS Monaco(ASM) ל TRY
9.911382
1 AS Monaco(ASM) ל JPY
¥35.5446
1 AS Monaco(ASM) ל ARS
ARS$324.563304
1 AS Monaco(ASM) ל RUB
19.551948
1 AS Monaco(ASM) ל INR
21.162336
1 AS Monaco(ASM) ל IDR
Rp3,899.999454
1 AS Monaco(ASM) ל KRW
335.831184
1 AS Monaco(ASM) ל PHP
13.700388
1 AS Monaco(ASM) ל EGP
￡E.11.729718
1 AS Monaco(ASM) ל BRL
R$1.308138
1 AS Monaco(ASM) ל CAD
C$0.333684
1 AS Monaco(ASM) ל BDT
29.417388
1 AS Monaco(ASM) ל NGN
369.72429
1 AS Monaco(ASM) ל COP
$967.2
1 AS Monaco(ASM) ל ZAR
R.4.246008
1 AS Monaco(ASM) ל UAH
10.02261
1 AS Monaco(ASM) ל VES
Bs33.852
1 AS Monaco(ASM) ל CLP
$232.128
1 AS Monaco(ASM) ל PKR
Rs68.555136
1 AS Monaco(ASM) ל KZT
129.372672
1 AS Monaco(ASM) ל THB
฿7.836738
1 AS Monaco(ASM) ל TWD
NT$7.367646
1 AS Monaco(ASM) ל AED
د.إ0.887406
1 AS Monaco(ASM) ל CHF
Fr0.19344
1 AS Monaco(ASM) ל HKD
HK$1.888458
1 AS Monaco(ASM) ל AMD
֏92.570712
1 AS Monaco(ASM) ל MAD
.د.م2.1762
1 AS Monaco(ASM) ל MXN
$4.490226
1 AS Monaco(ASM) ל SAR
ريال0.90675
1 AS Monaco(ASM) ל PLN
0.880152
1 AS Monaco(ASM) ל RON
лв1.042158
1 AS Monaco(ASM) ל SEK
kr2.299518
1 AS Monaco(ASM) ל BGN
лв0.403806
1 AS Monaco(ASM) ל HUF
Ft82.076592
1 AS Monaco(ASM) ל CZK
5.070546
1 AS Monaco(ASM) ל KWD
د.ك0.073749
1 AS Monaco(ASM) ל ILS
0.812448
1 AS Monaco(ASM) ל AOA
Kz220.417626
1 AS Monaco(ASM) ל BHD
.د.ب0.0911586
1 AS Monaco(ASM) ל BMD
$0.2418
1 AS Monaco(ASM) ל DKK
kr1.540266
1 AS Monaco(ASM) ל HNL
L6.330324
1 AS Monaco(ASM) ל MUR
11.035752
1 AS Monaco(ASM) ל NAD
$4.238754
1 AS Monaco(ASM) ל NOK
kr2.434926
1 AS Monaco(ASM) ל NZD
$0.41106
1 AS Monaco(ASM) ל PAB
B/.0.2418
1 AS Monaco(ASM) ל PGK
K1.020396
1 AS Monaco(ASM) ל QAR
ر.ق0.877734
1 AS Monaco(ASM) ל RSD
дин.24.206598

AS Monaco מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של AS Monaco, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרAS Monaco הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על AS Monaco

כמה שווה AS Monaco (ASM) היום?
החי ASMהמחיר ב USD הוא 0.2418 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ASM ל USD?
המחיר הנוכחי של ASM ל USD הוא $ 0.2418. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AS Monaco?
שווי השוק של ASM הוא $ 1.27M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ASM?
ההיצע במחזור של ASM הוא 5.25M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ASM?
‏‏ASM השיג מחיר שיא (ATH) של 2.753173777433573 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ASM?
ASM ‏‏רשם מחירATL של 0.17967373495653602 USD.
מהו נפח המסחר של ASM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ASM הוא $ 54.38K USD.
האם ASM יעלה השנה?
ASM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ASM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:21:30 (UTC+8)

AS Monaco (ASM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ASM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ASM
ASM
USD
USD

1 ASM = 0.2418 USD

מסחרASM

USDTASM
$0.2422
$0.2422$0.2422
-2.06%

