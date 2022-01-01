AS Monaco (ASM) טוקנומיקה

AS Monaco (ASM) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי AS Monaco (ASM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

AS Monaco (ASM) מידע

$ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences.

אתר רשמי:
https://socios.com
סייר בלוקים:
https://chiliscan.com/token/0x371863096CF5685cD37AE00C28DE10b6edBab3Fe

AS Monaco (ASM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AS Monaco (ASM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M
ההיצע הכולל:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
אספקה במחזור:
$ 5.25M
$ 5.25M$ 5.25M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M
שיא כל הזמנים:
$ 3.932
$ 3.932$ 3.932
שפל כל הזמנים:
$ 0.17967373495653602
$ 0.17967373495653602$ 0.17967373495653602
מחיר נוכחי:
$ 0.2337
$ 0.2337$ 0.2337

AS Monaco (ASM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של AS Monaco (ASM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של ASM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות ASMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את ASMטוקניומיקה, חקרו אתASMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ASM

מעוניין להוסיף את AS Monaco (ASM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ASM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

AS Monaco (ASM) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של ASMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

ASM חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן ASM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ASM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

למה צריך לבחור ב־MEXC?

MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.

מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים
הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs
#1 נזילות בענף כולו
עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7
שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים
מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT
mc_how_why_title
קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.