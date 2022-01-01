AS Monaco (ASM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי AS Monaco (ASM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

AS Monaco (ASM) מידע $ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences. אתר רשמי: https://socios.com סייר בלוקים: https://chiliscan.com/token/0x371863096CF5685cD37AE00C28DE10b6edBab3Fe קנה ASMעכשיו!

AS Monaco (ASM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AS Monaco (ASM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M ההיצע הכולל: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M אספקה במחזור: $ 5.25M $ 5.25M $ 5.25M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.34M $ 2.34M $ 2.34M שיא כל הזמנים: $ 3.932 $ 3.932 $ 3.932 שפל כל הזמנים: $ 0.17967373495653602 $ 0.17967373495653602 $ 0.17967373495653602 מחיר נוכחי: $ 0.2337 $ 0.2337 $ 0.2337 למידע נוסף על AS Monaco (ASM) מחיר

AS Monaco (ASM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של AS Monaco (ASM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ASM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ASMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ASMטוקניומיקה, חקרו אתASMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ASM מעוניין להוסיף את AS Monaco (ASM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ASM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ASM ב-MEXC עכשיו!

AS Monaco (ASM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ASMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ASM עכשיו את היסטוריית המחירים!

ASM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ASM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ASM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ASMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

