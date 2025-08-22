עוד על ARRR

Pirate Chain סֵמֶל

Pirate Chain מְחִיר(ARRR)

1 ARRR ל USDמחיר חי:

$0.2034
$0.2034$0.2034
-4.68%1D
USD
Pirate Chain (ARRR) טבלת מחירים חיה
2025-08-25 17:27:57 (UTC+8)

Pirate Chain (ARRR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.2022
$ 0.2022$ 0.2022
24 שעות נמוך
$ 0.2187
$ 0.2187$ 0.2187
גבוה 24 שעות

$ 0.2022
$ 0.2022$ 0.2022

$ 0.2187
$ 0.2187$ 0.2187

$ 16.90295492
$ 16.90295492$ 16.90295492

$ 0.0127392379923
$ 0.0127392379923$ 0.0127392379923

-0.59%

-4.68%

-17.12%

-17.12%

Pirate Chain (ARRR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2034. במהלך 24 השעות האחרונות, ARRR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2022 לבין שיא של $ 0.2187, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARRRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 16.90295492, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0127392379923.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARRR השתנה ב -0.59% במהלך השעה האחרונה, -4.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pirate Chain (ARRR) מידע שוק

No.643

$ 39.91M
$ 39.91M$ 39.91M

$ 100.16K
$ 100.16K$ 100.16K

$ 39.91M
$ 39.91M$ 39.91M

196.21M
196.21M 196.21M

196,213,797.97055
196,213,797.97055 196,213,797.97055

ARRR

שווי השוק הנוכחי של Pirate Chain הוא $ 39.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 100.16K. ההיצע במחזור של ARRR הוא 196.21M, עם היצע כולל של 196213797.97055. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.91M.

Pirate Chain (ARRR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Pirate Chainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.009986-4.68%
30 ימים$ +0.0501+32.68%
60 ימים$ +0.0616+43.44%
90 ימים$ +0.0483+31.14%
Pirate Chain שינוי מחיר היום

היום,ARRR רשם שינוי של $ -0.009986 (-4.68%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Pirate Chain שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0501 (+32.68%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Pirate Chain שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ARRR ראה שינוי של $ +0.0616 (+43.44%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Pirate Chain שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0483 (+31.14%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Pirate Chain (ARRR)?

בדוק את Pirate Chain עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPirate Chain (ARRR)

Pirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction.

Pirate Chain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Pirate Chainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקARRR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Pirate Chainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPirate Chain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Pirate Chainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pirate Chain (ARRR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pirate Chain (ARRR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pirate Chain.

בדוק את Pirate Chain תחזית המחיר עכשיו‏!

Pirate Chain (ARRR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pirate Chain (ARRR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ARRR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Pirate Chain (ARRR)

מחפש איך לקנותPirate Chain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Pirate Chainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ARRR למטבעות מקומיים

1 Pirate Chain(ARRR) ל VND
5,352.471
1 Pirate Chain(ARRR) ל AUD
A$0.313236
1 Pirate Chain(ARRR) ל GBP
0.150516
1 Pirate Chain(ARRR) ל EUR
0.17289
1 Pirate Chain(ARRR) ל USD
$0.2034
1 Pirate Chain(ARRR) ל MYR
RM0.85428
1 Pirate Chain(ARRR) ל TRY
8.3394
1 Pirate Chain(ARRR) ל JPY
¥29.8998
1 Pirate Chain(ARRR) ל ARS
ARS$268.6914
1 Pirate Chain(ARRR) ל RUB
16.392006
1 Pirate Chain(ARRR) ל INR
17.809704
1 Pirate Chain(ARRR) ל IDR
Rp3,280.644702
1 Pirate Chain(ARRR) ל KRW
282.107664
1 Pirate Chain(ARRR) ל PHP
11.536848
1 Pirate Chain(ARRR) ל EGP
￡E.9.860832
1 Pirate Chain(ARRR) ל BRL
R$1.106496
1 Pirate Chain(ARRR) ל CAD
C$0.280692
1 Pirate Chain(ARRR) ל BDT
24.517836
1 Pirate Chain(ARRR) ל NGN
310.532814
1 Pirate Chain(ARRR) ל COP
$813.6
1 Pirate Chain(ARRR) ל ZAR
R.3.563568
1 Pirate Chain(ARRR) ל UAH
8.331264
1 Pirate Chain(ARRR) ל VES
Bs28.476
1 Pirate Chain(ARRR) ל CLP
$195.0606
1 Pirate Chain(ARRR) ל PKR
Rs57.198114
1 Pirate Chain(ARRR) ל KZT
108.363384
1 Pirate Chain(ARRR) ל THB
฿6.598296
1 Pirate Chain(ARRR) ל TWD
NT$6.195564
1 Pirate Chain(ARRR) ל AED
د.إ0.746478
1 Pirate Chain(ARRR) ל CHF
Fr0.16272
1 Pirate Chain(ARRR) ל HKD
HK$1.588554
1 Pirate Chain(ARRR) ל AMD
֏77.015376
1 Pirate Chain(ARRR) ל MAD
.د.م1.824498
1 Pirate Chain(ARRR) ל MXN
$3.791376
1 Pirate Chain(ARRR) ל SAR
ريال0.76275
1 Pirate Chain(ARRR) ל PLN
0.740376
1 Pirate Chain(ARRR) ל RON
лв0.876654
1 Pirate Chain(ARRR) ל SEK
kr1.936368
1 Pirate Chain(ARRR) ל BGN
лв0.339678
1 Pirate Chain(ARRR) ל HUF
Ft69.06447
1 Pirate Chain(ARRR) ל CZK
4.267332
1 Pirate Chain(ARRR) ל KWD
د.ك0.062037
1 Pirate Chain(ARRR) ל ILS
0.685458
1 Pirate Chain(ARRR) ל AOA
Kz185.413338
1 Pirate Chain(ARRR) ל BHD
.د.ب0.0766818
1 Pirate Chain(ARRR) ל BMD
$0.2034
1 Pirate Chain(ARRR) ל DKK
kr1.295658
1 Pirate Chain(ARRR) ל HNL
L5.274162
1 Pirate Chain(ARRR) ל MUR
9.283176
1 Pirate Chain(ARRR) ל NAD
$3.555432
1 Pirate Chain(ARRR) ל NOK
kr2.05434
1 Pirate Chain(ARRR) ל NZD
$0.34578
1 Pirate Chain(ARRR) ל PAB
B/.0.2034
1 Pirate Chain(ARRR) ל PGK
K0.850212
1 Pirate Chain(ARRR) ל QAR
ر.ق0.734274
1 Pirate Chain(ARRR) ל RSD
дин.20.37051

Pirate Chain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Pirate Chain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPirate Chain הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Pirate Chain

כמה שווה Pirate Chain (ARRR) היום?
החי ARRRהמחיר ב USD הוא 0.2034 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ARRR ל USD?
המחיר הנוכחי של ARRR ל USD הוא $ 0.2034. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pirate Chain?
שווי השוק של ARRR הוא $ 39.91M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ARRR?
ההיצע במחזור של ARRR הוא 196.21M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ARRR?
‏‏ARRR השיג מחיר שיא (ATH) של 16.90295492 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ARRR?
ARRR ‏‏רשם מחירATL של 0.0127392379923 USD.
מהו נפח המסחר של ARRR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ARRR הוא $ 100.16K USD.
האם ARRR יעלה השנה?
ARRR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ARRR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
2025-08-25 17:27:57 (UTC+8)

Pirate Chain (ARRR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ARRR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ARRR
ARRR
USD
USD

1 ARRR = 0.2034 USD

