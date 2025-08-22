Pirate Chain (ARRR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2034. במהלך 24 השעות האחרונות, ARRR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2022 לבין שיא של $ 0.2187, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARRRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 16.90295492, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0127392379923.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARRR השתנה ב -0.59% במהלך השעה האחרונה, -4.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Pirate Chain (ARRR) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Pirate Chain הוא $ 39.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 100.16K. ההיצע במחזור של ARRR הוא 196.21M, עם היצע כולל של 196213797.97055. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.91M.
Pirate Chain (ARRR) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Pirate Chainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
Pirate Chain שינוי מחיר היום
היום,ARRR רשם שינוי של $ -0.009986 (-4.68%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Pirate Chain שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0501 (+32.68%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Pirate Chain שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ARRR ראה שינוי של $ +0.0616 (+43.44%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Pirate Chain שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0483 (+31.14%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Pirate Chain (ARRR)?
Pirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction.
Pirate Chainתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Pirate Chain (ARRR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pirate Chain (ARRR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pirate Chain.
הבנת הטוקנומיקה של Pirate Chain (ARRR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ARRR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
