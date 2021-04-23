ARRR

Pirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction.

שֵׁםARRR

דירוגNo.665

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.07%

אספקת מחזור196,213,797.97055

מקסימום היצע0

אספקה כוללת196,213,797.97055

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים16.90295492,2021-04-23

המחיר הנמוך ביותר0.0127392379923,2020-03-16

בלוקצ'יין ציבוריARRR

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

ARRR/USDT
Pirate Chain
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (ARRR)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
ARRR/USDT
