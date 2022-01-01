Pirate Chain (ARRR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Pirate Chain (ARRR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Pirate Chain (ARRR) מידע Pirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction. אתר רשמי: https://piratechain.com/ מסמך לבן: https://piratechain.com/whitepaper/ סייר בלוקים: https://explorer.piratechain.com/ קנה ARRRעכשיו!

Pirate Chain (ARRR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Pirate Chain (ARRR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 39.75M $ 39.75M $ 39.75M ההיצע הכולל: $ 196.21M $ 196.21M $ 196.21M אספקה במחזור: $ 196.21M $ 196.21M $ 196.21M FDV (שווי מדולל מלא): $ 39.75M $ 39.75M $ 39.75M שיא כל הזמנים: $ 0.61 $ 0.61 $ 0.61 שפל כל הזמנים: $ 0.0127392379923 $ 0.0127392379923 $ 0.0127392379923 מחיר נוכחי: $ 0.2026 $ 0.2026 $ 0.2026 למידע נוסף על Pirate Chain (ARRR) מחיר

Pirate Chain (ARRR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Pirate Chain (ARRR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ARRR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ARRRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ARRRטוקניומיקה, חקרו אתARRRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Pirate Chain (ARRR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ARRRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ARRR עכשיו את היסטוריית המחירים!

ARRR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ARRR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ARRR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ARRRעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

