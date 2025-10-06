Arm Holdings PLC מחיר היום

מחיר Arm Holdings PLC (ARMON) בזמן אמת היום הוא $ 138.79, עם שינוי של 2.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARMON ל USD הוא $ 138.79 לכל ARMON.

Arm Holdings PLC כרגע מדורג במקום #2196 לפי שווי שוק של $ 774.79K, עם היצע במחזור של 5.58K ARMON. ב‑24 השעות האחרונות, ARMON סחר בין $ 138.16 (נמוך) ל $ 143.67 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 593.1338832795891, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 130.83952449123566.

ביצועים לטווח קצר, ARMON נע ב +0.41% בשעה האחרונה ו -10.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 95.68K.

Arm Holdings PLC (ARMON) מידע שוק

דירוג No.2196 שווי שוק $ 774.79K$ 774.79K $ 774.79K נפח (24 שעות) $ 95.68K$ 95.68K $ 95.68K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 774.79K$ 774.79K $ 774.79K אספקת מחזור 5.58K 5.58K 5.58K אספקה כוללת 5,582.49088973 5,582.49088973 5,582.49088973 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Arm Holdings PLC הוא $ 774.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 95.68K. ההיצע במחזור של ARMON הוא 5.58K, עם היצע כולל של 5582.49088973. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 774.79K.