Arm Holdings PLC (ARMON) תחזית מחיר (USD)

קבל Arm Holdings PLC תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ARMON יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Arm Holdings PLC % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $133.7 $133.7 $133.7 -0.40% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Arm Holdings PLC תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Arm Holdings PLC (ARMON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Arm Holdings PLC ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 133.7 בשנת 2025. Arm Holdings PLC (ARMON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Arm Holdings PLC ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 140.385 בשנת 2026. Arm Holdings PLC (ARMON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ARMON הוא $ 147.4042 עם 10.25% שיעור צמיחה. Arm Holdings PLC (ARMON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ARMON הוא $ 154.7744 עם 15.76% שיעור צמיחה. Arm Holdings PLC (ARMON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ARMON הוא $ 162.5131 עם 21.55% שיעור צמיחה. Arm Holdings PLC (ARMON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ARMON הוא $ 170.6388 עם 27.63% שיעור צמיחה. Arm Holdings PLC (ARMON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Arm Holdings PLC עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 277.9526. Arm Holdings PLC (ARMON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Arm Holdings PLC עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 452.7556. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 133.7 0.00%

2026 $ 140.385 5.00%

2027 $ 147.4042 10.25%

2028 $ 154.7744 15.76%

2029 $ 162.5131 21.55%

2030 $ 170.6388 27.63%

2031 $ 179.1707 34.01%

2032 $ 188.1293 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 197.5357 47.75%

2034 $ 207.4125 55.13%

2035 $ 217.7832 62.89%

2036 $ 228.6723 71.03%

2037 $ 240.1059 79.59%

2038 $ 252.1112 88.56%

2039 $ 264.7168 97.99%

2040 $ 277.9526 107.89% הצג עוד לטווח קצר Arm Holdings PLC תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 133.7 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 133.7183 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 133.8282 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 134.2494 0.41% Arm Holdings PLC (ARMON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורARMONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $133.7 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Arm Holdings PLC (ARMON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורARMON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $133.7183 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Arm Holdings PLC (ARMON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורARMON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $133.8282 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Arm Holdings PLC (ARMON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורARMON הוא $134.2494 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Arm Holdings PLC מחיר נוכחי $ 133.7$ 133.7 $ 133.7 שינוי מחיר (24 שעות) -0.40% שווי שוק $ 746.66K$ 746.66K $ 746.66K אספקת מחזור 5.58K 5.58K 5.58K נפח (24 שעות) $ 87.08K$ 87.08K $ 87.08K נפח (24 שעות) -- המחיר ARMON העדכני הוא $ 133.7. יש לו שינוי של -0.40% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 87.08Kב 24 שעות. בנוסף, ARMON יש כמות במעגל של 5.58K ושווי שוק כולל של $ 746.66K. צפה ARMON במחיר חי

Arm Holdings PLC מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בArm Holdings PLCדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלArm Holdings PLC הוא 133.75USD. היצע במחזור של Arm Holdings PLC(ARMON) הוא 0.00 ARMON , מה שמעניק לו שווי שוק של $746.66K . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.06% $ -8.9799 $ 142.78 $ 133.42

7 ימים -0.10% $ -15.7100 $ 153.92 $ 133.42

30 ימים -0.18% $ -30.1699 $ 614.26 $ 133.42 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Arm Holdings PLC הראה תנועת מחירים של $-8.9799 , המשקפת -0.06% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Arm Holdings PLC נסחר בשיא של $153.92 ושפל של $133.42 . נרשם שינוי במחיר של -0.10% . מגמה אחרונה זו מציגה אתARMON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Arm Holdings PLC חווה -0.18% שינוי, המשקף בערך $-30.1699 לערכו. זה מצביע על כך ש ARMON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Arm Holdings PLC המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה ARMON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Arm Holdings PLC (ARMON) מודול חיזוי מחיר עובד? Arm Holdings PLC מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ARMONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךArm Holdings PLC לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ARMON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Arm Holdings PLC. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלARMON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלARMON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Arm Holdings PLC.

מדוע ARMON חיזוי מחירים חשוב?

ARMON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

