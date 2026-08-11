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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Arkham, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Arkham, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Arkham (ARKM) ניתוח טכני היום

Arkham (ARKM) ניתוח טכני היום

דף Arkham הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ARKM מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Arkham למטה.

Arkham (ARKM) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.09628--+3.01%-14.32%-24.94%
למידע נוסף על Arkham מחיר

Arkham אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Arkham במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 1
נייטרלי 12
קנה 13
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 0נייטרלי 7קנה 7
אינדיקטורים טכניים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 5קנה 6
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.0964
0.0964
R2
0.0964
0.0963
R1
0.0963
0.0963
PP
0.0963
0.0963
S1
0.0962
0.0962
S2
0.0962
0.0962
S3
0.0961
0.0962

Arkham אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.17M
$3.83 M
$4.00 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.18 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.19 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.51 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.53 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Arkham זרימת הון

זרימת נטו פנימהARKMUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.03 M0.10
2026-08-20$0.03 M0.10
2026-08-19$0.05 M0.09
2026-08-18-$0.04 M0.09
2026-08-17$0.00 M0.09

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Arkham (ARKM) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Arkham מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTARKM
$0.09628
$0.09628$0.09628
+0.51%
827.32K (USDT)
/USDCARKM
$0.09653
$0.09653$0.09653
+0.92%
573.52K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ARKM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ARKM
ARKM
USD
USD

1 ARKM = 0.09628 USD

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