Arkham (ARKM) ניתוח טכני היום דף Arkham הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ARKM מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Arkham למטה. הירשם

Arkham (ARKM) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.09628 -- +3.01% -14.32% -24.94%

Arkham אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Arkham במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 12 קנה 13 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 0 נייטרלי 7 קנה 7 אינדיקטורים טכניים : קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 5 קנה 6 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.0964 0.0964 R2 0.0964 0.0963 R1 0.0963 0.0963 PP 0.0963 0.0963 S1 0.0962 0.0962 S2 0.0962 0.0962 S3 0.0961 0.0962

Arkham אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.17M $3.83 M $4.00 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.18 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.19 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $0.51 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.53 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Arkham זרימת הון זרימת נטו פנימה ARKMUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.03 M 0.10 2026-08-20 $0.03 M 0.10 2026-08-19 $0.05 M 0.09 2026-08-18 -$0.04 M 0.09 2026-08-17 $0.00 M 0.09 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Arkham (ARKM) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Arkham מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT ARKM $0.09628 $0.09628 $0.09628 +0.51% 827.32K (USDT) סַחַר / USDC ARKM $0.09653 $0.09653 $0.09653 +0.92% 573.52K (USDT) סַחַר