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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על ARK, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על ARK, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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ARK (ARK) ניתוח טכני היום

ARK (ARK) ניתוח טכני היום

דף ARK הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ARK מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של ARK למטה.

ARK (ARK) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.09595--+6.64%-9.40%-39.43%
למידע נוסף על ARK מחיר

ARK אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של ARK במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 0
נייטרלי 16
קנה 10
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 0נייטרלי 10קנה 4
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 0נייטרלי 6קנה 6
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.0961
0.0961
R2
0.0961
0.096
R1
0.096
0.096
PP
0.096
0.096
S1
0.0959
0.0959
S2
0.0959
0.0959
S3
0.0958
0.0959

ARK אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.44M
$8.06 M
$8.51 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.06 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.08 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

ARK זרימת הון

זרימת נטו פנימהARKUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.10
2026-08-20-$0.02 M0.09
2026-08-19$0.00 M0.09
2026-08-18$0.00 M0.09
2026-08-17$0.00 M0.09

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTARK
$0.09595
$0.09595$0.09595
+1.98%
654.50K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ARK-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ARK
ARK
USD
USD

1 ARK = 0.09595 USD

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