ARK (ARK) ניתוח טכני היום דף ARK הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ARK מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של ARK למטה. הירשם

ARK (ARK) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.09595 -- +6.64% -9.40% -39.43%

ARK אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של ARK במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 0 נייטרלי 16 קנה 10 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 0 נייטרלי 10 קנה 4 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 0 נייטרלי 6 קנה 6 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.0961 0.0961 R2 0.0961 0.096 R1 0.096 0.096 PP 0.096 0.096 S1 0.0959 0.0959 S2 0.0959 0.0959 S3 0.0958 0.0959

ARK אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.44M $8.06 M $8.51 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.02 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.04 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $0.06 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.08 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. ARK זרימת הון זרימת נטו פנימה ARKUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.10 2026-08-20 -$0.02 M 0.09 2026-08-19 $0.00 M 0.09 2026-08-18 $0.00 M 0.09 2026-08-17 $0.00 M 0.09 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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