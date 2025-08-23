עוד על ARK

ARK סֵמֶל

ARK מְחִיר(ARK)

1 ARK ל USDמחיר חי:

$0.4504
-2.86%1D
USD
ARK (ARK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:21:05 (UTC+8)

ARK (ARK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.4431
24 שעות נמוך
$ 0.482
גבוה 24 שעות

$ 0.4431
$ 0.482
$ 10.914999961853027
$ 0.030143199488520622
+0.84%

-2.86%

+5.08%

+5.08%

ARK (ARK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.4509. במהלך 24 השעות האחרונות, ARK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.4431 לבין שיא של $ 0.482, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 10.914999961853027, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.030143199488520622.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARK השתנה ב +0.84% במהלך השעה האחרונה, -2.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ARK (ARK) מידע שוק

No.412

$ 86.06M
$ 340.13K
$ 86.06M
190.85M
190,852,480
ARK

שווי השוק הנוכחי של ARK הוא $ 86.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 340.13K. ההיצע במחזור של ARK הוא 190.85M, עם היצע כולל של 190852480. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 86.06M.

ARK (ARK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של ARKהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.013261-2.86%
30 ימים$ -0.0222-4.70%
60 ימים$ +0.0998+28.42%
90 ימים$ +0.0435+10.67%
ARK שינוי מחיר היום

היום,ARK רשם שינוי של $ -0.013261 (-2.86%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

ARK שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0222 (-4.70%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

ARK שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ARK ראה שינוי של $ +0.0998 (+28.42%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

ARK שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0435 (+10.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ARK (ARK)?

בדוק את ARK עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהARK (ARK)

ARK is a cryptocurrency and blockchain-based development platform allowing anyone to create their own fully customizable and interoperable blockchain. Reducing the industry need for Smart Contracts by using custom transactions, logic, and multiple programming languages.

ARK זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ARKההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקARK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ARKאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךARK לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

ARKתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ARK (ARK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ARK (ARK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ARK.

בדוק את ARK תחזית המחיר עכשיו‏!

ARK (ARK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ARK (ARK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ARK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות ARK (ARK)

מחפש איך לקנותARK? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ARKב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ARK למטבעות מקומיים

1 ARK(ARK) ל VND
11,865.4335
1 ARK(ARK) ל AUD
A$0.689877
1 ARK(ARK) ל GBP
0.333666
1 ARK(ARK) ל EUR
0.383265
1 ARK(ARK) ל USD
$0.4509
1 ARK(ARK) ל MYR
RM1.89378
1 ARK(ARK) ל TRY
18.482391
1 ARK(ARK) ל JPY
¥66.2823
1 ARK(ARK) ל ARS
ARS$605.234052
1 ARK(ARK) ל RUB
36.459774
1 ARK(ARK) ל INR
39.462768
1 ARK(ARK) ל IDR
Rp7,272.579627
1 ARK(ARK) ל KRW
626.245992
1 ARK(ARK) ל PHP
25.547994
1 ARK(ARK) ל EGP
￡E.21.873159
1 ARK(ARK) ל BRL
R$2.439369
1 ARK(ARK) ל CAD
C$0.622242
1 ARK(ARK) ל BDT
54.856494
1 ARK(ARK) ל NGN
689.448645
1 ARK(ARK) ל COP
$1,803.6
1 ARK(ARK) ל ZAR
R.7.917804
1 ARK(ARK) ל UAH
18.689805
1 ARK(ARK) ל VES
Bs63.126
1 ARK(ARK) ל CLP
$432.864
1 ARK(ARK) ל PKR
Rs127.839168
1 ARK(ARK) ל KZT
241.249536
1 ARK(ARK) ל THB
฿14.613669
1 ARK(ARK) ל TWD
NT$13.738923
1 ARK(ARK) ל AED
د.إ1.654803
1 ARK(ARK) ל CHF
Fr0.36072
1 ARK(ARK) ל HKD
HK$3.521529
1 ARK(ARK) ל AMD
֏172.622556
1 ARK(ARK) ל MAD
.د.م4.0581
1 ARK(ARK) ל MXN
$8.373213
1 ARK(ARK) ל SAR
ريال1.690875
1 ARK(ARK) ל PLN
1.641276
1 ARK(ARK) ל RON
лв1.943379
1 ARK(ARK) ל SEK
kr4.288059
1 ARK(ARK) ל BGN
лв0.753003
1 ARK(ARK) ל HUF
Ft153.053496
1 ARK(ARK) ל CZK
9.455373
1 ARK(ARK) ל KWD
د.ك0.1375245
1 ARK(ARK) ל ILS
1.515024
1 ARK(ARK) ל AOA
Kz411.026913
1 ARK(ARK) ל BHD
.د.ب0.1699893
1 ARK(ARK) ל BMD
$0.4509
1 ARK(ARK) ל DKK
kr2.872233
1 ARK(ARK) ל HNL
L11.804562
1 ARK(ARK) ל MUR
20.579076
1 ARK(ARK) ל NAD
$7.904277
1 ARK(ARK) ל NOK
kr4.540563
1 ARK(ARK) ל NZD
$0.76653
1 ARK(ARK) ל PAB
B/.0.4509
1 ARK(ARK) ל PGK
K1.902798
1 ARK(ARK) ל QAR
ر.ق1.636767
1 ARK(ARK) ל RSD
дин.45.144108

ARK מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ARK, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרARK הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ARK

כמה שווה ARK (ARK) היום?
החי ARKהמחיר ב USD הוא 0.4509 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ARK ל USD?
המחיר הנוכחי של ARK ל USD הוא $ 0.4509. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ARK?
שווי השוק של ARK הוא $ 86.06M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ARK?
ההיצע במחזור של ARK הוא 190.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ARK?
‏‏ARK השיג מחיר שיא (ATH) של 10.914999961853027 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ARK?
ARK ‏‏רשם מחירATL של 0.030143199488520622 USD.
מהו נפח המסחר של ARK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ARK הוא $ 340.13K USD.
האם ARK יעלה השנה?
ARK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ARK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:21:05 (UTC+8)

