Arweave (AR) ניתוח טכני היום דף Arweave הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Arweave למטה. הירשם

Arweave (AR) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $1.996 -- +14.18% +3.31% -2.64%

Arweave אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Arweave במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 8 נייטרלי 3 קנה 15 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 6 נייטרלי 1 קנה 7 אינדיקטורים טכניים : קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 2 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 1.9943 1.9936 R2 1.9936 1.9932 R1 1.9933 1.993 PP 1.9926 1.9926 S1 1.9923 1.9922 S2 1.9916 1.992 S3 1.9913 1.9916

Arweave אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.13M $3.89 M $3.75 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.16 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.18 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.03M קניות פעילות ל-7 ימים $0.69 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.71 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Arweave זרימת הון זרימת נטו פנימה ARUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.03 M 1.97 2026-08-20 $0.16 M 1.94 2026-08-19 $0.01 M 1.81 2026-08-18 -$0.12 M 1.79 2026-08-17 $0.02 M 1.82 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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