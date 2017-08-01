קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Arweave, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Arweave, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על AR

AR מידע על מחיר

מה זה AR

AR מסמך לבן

AR אתר רשמי

AR טוקניומיקה

AR תחזית מחיר

AR היסטוריה

AR מדריך קנייה

ARממיר מטבעות לפיאט

AR ספוט

AR חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Arweave (AR) ניתוח טכני היום

Arweave (AR) ניתוח טכני היום

דף Arweave הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Arweave למטה.

Arweave (AR) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$1.996--+14.18%+3.31%-2.64%
למידע נוסף על Arweave מחיר

Arweave אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Arweave במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 8
נייטרלי 3
קנה 15
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 6נייטרלי 1קנה 7
אינדיקטורים טכניים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 2קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
1.9943
1.9936
R2
1.9936
1.9932
R1
1.9933
1.993
PP
1.9926
1.9926
S1
1.9923
1.9922
S2
1.9916
1.992
S3
1.9913
1.9916

Arweave אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.13M
$3.89 M
$3.75 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.16 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.18 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.69 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.71 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Arweave זרימת הון

זרימת נטו פנימהARUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.03 M1.97
2026-08-20$0.16 M1.94
2026-08-19$0.01 M1.81
2026-08-18-$0.12 M1.79
2026-08-17$0.02 M1.82

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Arweave

סחור ב Arweave (AR) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Arweave מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTAR
$1.996
$1.996$1.996
+2.46%
85.90K (USDT)
/USDCAR
$1.995
$1.995$1.995
+2.62%
28.53K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

AR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

AR
AR
USD
USD

1 AR = 1.996 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.