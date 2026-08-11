ApeCoin (APE) ניתוח טכני היום דף ApeCoin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של APE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של ApeCoin למטה. הירשם

ApeCoin (APE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.1313 -- +5.88% -13.22% -3.81%

ApeCoin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של ApeCoin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 11 נייטרלי 4 קנה 11 ממוצעים נעים : מכור מכור 9 נייטרלי 1 קנה 4 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 2 נייטרלי 3 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.1311 0.1311 R2 0.1311 0.131 R1 0.131 0.131 PP 0.131 0.131 S1 0.1309 0.1309 S2 0.1309 0.1309 S3 0.1308 0.1309

ApeCoin אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.08M $17.92 M $18.01 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.09M קניות פעילות ל-3 ימים $0.79 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.70 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.11M קניות פעילות ל-7 ימים $1.58 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.47 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. ApeCoin זרימת הון זרימת נטו פנימה APEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.04 M 0.13 2026-08-20 $0.31 M 0.13 2026-08-19 -$0.07 M 0.13 2026-08-18 -$0.05 M 0.12 2026-08-17 $0.05 M 0.13 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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