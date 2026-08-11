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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על ApeCoin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על ApeCoin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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ApeCoin (APE) ניתוח טכני היום

ApeCoin (APE) ניתוח טכני היום

דף ApeCoin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של APE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של ApeCoin למטה.

ApeCoin (APE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.1313--+5.88%-13.22%-3.81%
למידע נוסף על ApeCoin מחיר

ApeCoin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של ApeCoin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 11
נייטרלי 4
קנה 11
ממוצעים נעים:מכורמכור 9נייטרלי 1קנה 4
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 2נייטרלי 3קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.1311
0.1311
R2
0.1311
0.131
R1
0.131
0.131
PP
0.131
0.131
S1
0.1309
0.1309
S2
0.1309
0.1309
S3
0.1308
0.1309

ApeCoin אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.08M
$17.92 M
$18.01 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.09M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.79 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.70 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.11M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.58 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.47 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

ApeCoin זרימת הון

זרימת נטו פנימהAPEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.04 M0.13
2026-08-20$0.31 M0.13
2026-08-19-$0.07 M0.13
2026-08-18-$0.05 M0.12
2026-08-17$0.05 M0.13

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על ApeCoin

סחור ב ApeCoin (APE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב ApeCoin מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTAPE
$0.1313
$0.1313$0.1313
+0.53%
1.36M (USDT)
/USDCAPE
$0.13138
$0.13138$0.13138
+0.55%
200.57K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

APE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

APE
APE
USD
USD

1 APE = 0.1313 USD

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