AP3X (AP3X) טבלת מחירים חיה
AP3X (AP3X) מידע על מחיר (USD)

AP3X (AP3X) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1028. במהלך 24 השעות האחרונות, AP3X נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1025 לבין שיא של $ 0.1086, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AP3Xהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.25266104433191, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.09730540789200082.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AP3X השתנה ב -0.10% במהלך השעה האחרונה, -4.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AP3X

שווי השוק הנוכחי של AP3X הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 100.71K. ההיצע במחזור של AP3X הוא 0.00, עם היצע כולל של 3000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 308.40M.

AP3X (AP3X) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של AP3Xהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.004395-4.10%
30 ימים$ -0.0118-10.30%
60 ימים$ -0.0238-18.80%
90 ימים$ -0.0801-43.80%
AP3X שינוי מחיר היום

היום,AP3X רשם שינוי של $ -0.004395 (-4.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

AP3X שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0118 (-10.30%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

AP3X שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AP3X ראה שינוי של $ -0.0238 (-18.80%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

AP3X שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0801 (-43.80%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AP3X (AP3X)?

מה זהAP3X (AP3X)

APEX is the native token of the Apex Fusion ecosystem, minted exclusively on the Prime network. It powers transactions, staking, and governance across the interconnected blockchain networks. The supply and inflation rate are managed by Prime validators and a decentralized governance system. The smallest unit of APEX is DFM. When bridging between Cardano-based and EVM-based chains, token amounts are rounded down, with the difference included in the bridging fee. APEX ensures seamless value transfer across the ecosystem while supporting security, liquidity, and network operations.

AP3X זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AP3Xההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

AP3Xתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AP3X (AP3X) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AP3X (AP3X) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AP3X.

AP3X (AP3X) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AP3X (AP3X) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AP3X הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות AP3X (AP3X)

AP3X למטבעות מקומיים

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על AP3X

כמה שווה AP3X (AP3X) היום?
החי AP3Xהמחיר ב USD הוא 0.1028 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AP3X ל USD?
המחיר הנוכחי של AP3X ל USD הוא $ 0.1028. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AP3X?
שווי השוק של AP3X הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AP3X?
ההיצע במחזור של AP3X הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AP3X?
‏‏AP3X השיג מחיר שיא (ATH) של 0.25266104433191 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AP3X?
AP3X ‏‏רשם מחירATL של 0.09730540789200082 USD.
מהו נפח המסחר של AP3X?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AP3X הוא $ 100.71K USD.
האם AP3X יעלה השנה?
AP3X ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AP3X תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
AP3X (AP3X) עדכונים חשובים מהתעשייה

08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

