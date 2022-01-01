AP3X (AP3X) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי AP3X (AP3X), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

AP3X (AP3X) מידע APEX is the native token of the Apex Fusion ecosystem, minted exclusively on the Prime network. It powers transactions, staking, and governance across the interconnected blockchain networks. The supply and inflation rate are managed by Prime validators and a decentralized governance system. The smallest unit of APEX is DFM. When bridging between Cardano-based and EVM-based chains, token amounts are rounded down, with the difference included in the bridging fee. APEX ensures seamless value transfer across the ecosystem while supporting security, liquidity, and network operations. אתר רשמי: http://www.apexfusion.org/ מסמך לבן: https://apexfusion.org/apex-fusion-litepaper סייר בלוקים: https://apexscan.org/en/ קנה AP3Xעכשיו!

AP3X (AP3X) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AP3X (AP3X), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 301.20M $ 301.20M $ 301.20M שיא כל הזמנים: $ 0.2518 $ 0.2518 $ 0.2518 שפל כל הזמנים: $ 0.09730540789200082 $ 0.09730540789200082 $ 0.09730540789200082 מחיר נוכחי: $ 0.1004 $ 0.1004 $ 0.1004 למידע נוסף על AP3X (AP3X) מחיר

AP3X (AP3X) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של AP3X (AP3X) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AP3X אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AP3Xהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AP3Xטוקניומיקה, חקרו אתAP3Xהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AP3X מעוניין להוסיף את AP3X (AP3X) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AP3X, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות AP3X ב-MEXC עכשיו!

AP3X (AP3X) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AP3Xעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AP3X עכשיו את היסטוריית המחירים!

AP3X חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AP3X עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AP3X משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AP3Xעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

