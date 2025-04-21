AP3X

APEX is the native token of the Apex Fusion ecosystem, minted exclusively on the Prime network. It powers transactions, staking, and governance across the interconnected blockchain networks. The supply and inflation rate are managed by Prime validators and a decentralized governance system. The smallest unit of APEX is DFM. When bridging between Cardano-based and EVM-based chains, token amounts are rounded down, with the difference included in the bridging fee. APEX ensures seamless value transfer across the ecosystem while supporting security, liquidity, and network operations.

שֵׁםAP3X

דירוגNo.4188

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור0

מקסימום היצע3,000,000,000

אספקה כוללת3,000,000,000

שיעור מחזור0%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.25266104433191,2025-04-21

המחיר הנמוך ביותר0.09285476111012494,2025-09-02

בלוקצ'יין ציבוריAP3X

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

