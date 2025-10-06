ExchangeDEX+
מחיר Ark of Panda בזמן אמת היום הוא 0.03991 USD.AOP שווי השוק הוא 11,973,000 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר AOP ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

Ark of Panda סֵמֶל

Ark of Panda מְחִיר(AOP)

1 AOP ל USDמחיר חי:

$0.03994
+1.31%1D
USD
Ark of Panda (AOP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:19:33 (UTC+8)

Ark of Panda מחיר היום

מחיר Ark of Panda (AOP) בזמן אמת היום הוא $ 0.03991, עם שינוי של 1.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AOP ל USD הוא $ 0.03991 לכל AOP.

Ark of Panda כרגע מדורג במקום #976 לפי שווי שוק של $ 11.97M, עם היצע במחזור של 300.00M AOP. ב‑24 השעות האחרונות, AOP סחר בין $ 0.03896 (נמוך) ל $ 0.04165 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0876270047781016, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.03443426501172903.

ביצועים לטווח קצר, AOP נע ב -0.11% בשעה האחרונה ו -0.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 56.99K.

Ark of Panda (AOP) מידע שוק

No.976

$ 11.97M
$ 56.99K
$ 79.82M
300.00M
2,000,000,000
2,000,000,000
15.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Ark of Panda הוא $ 11.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.99K. ההיצע במחזור של AOP הוא 300.00M, עם היצע כולל של 2000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.82M.

Ark of Panda היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03896
24 שעות נמוך
$ 0.04165
גבוה 24 שעות

$ 0.03896
$ 0.04165
$ 0.0876270047781016
$ 0.03443426501172903
-0.11%

+1.31%

-0.60%

-0.60%

Ark of Panda (AOP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Ark of Pandaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0005164+1.31%
30 ימים$ -0.01152-22.40%
60 ימים$ +0.01491+59.64%
90 ימים$ +0.01491+59.64%
Ark of Panda שינוי מחיר היום

היום,AOP רשם שינוי של $ +0.0005164 (+1.31%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Ark of Panda שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01152 (-22.40%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Ark of Panda שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AOP ראה שינוי של $ +0.01491 (+59.64%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Ark of Panda שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01491 (+59.64%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ark of Panda (AOP)?

בדוק את Ark of Panda עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Ark of Panda

Ark of Panda (AOP) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של AOP הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Ark of Panda (AOP) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Ark of Panda עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Ark of Panda יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור AOP תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על Ark of Panda תחזית מחיר.

כיצד לקנות & להשקיע ב Ark of Panda

מוכן להתחיל עם Ark of Panda? קניית AOP מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Ark of Panda. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Ark of Panda (AOP) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ-300.00M אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וArk of Pandaיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Ark of Panda (AOP) מדריך

מה אפשר לעשות עם Ark of Panda

החזקת Ark of Panda מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

קנייה של Ark of Panda (AOP) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

עמלות מסחר ספוט:
--
יוצר
--
לוקח
עמלות מסחר בחוזים עתידיים:
--
יוצר
--
לוקח

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהArk of Panda (AOP)

Ark of Panda is a BNB Chain-based ecosystem bridging Web2 and Web3 with AI-driven UGC for collaborative digital assets.

Ark of Panda מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ark of Panda, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרArk of Panda הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ark of Panda

כמה שווה 1 Ark of Panda ב-2030?
אם Ark of Panda תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של Ark of Panda מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:19:33 (UTC+8)

Ark of Panda (AOP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

חדשות חמות

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

October 6, 2025

עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025

October 6, 2025

אלטקוין ב-2025: כשה-TOTAL3 מגיע לשיאים חדשים אבל התיק שלך לא זז

October 5, 2025
גלה עוד על Ark of Panda

AOP USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב AOP עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של AOP USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב Ark of Panda (AOP) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Ark of Panda מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTAOP
$0.03994
-0.99%
0.00% (USDT)

$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.0047006
$0.00000000469
$0.0000000000003112
$0.01700
$0.0000000000008604
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

