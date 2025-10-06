Ark of Panda מחיר היום

מחיר Ark of Panda (AOP) בזמן אמת היום הוא $ 0.03991, עם שינוי של 1.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AOP ל USD הוא $ 0.03991 לכל AOP.

Ark of Panda כרגע מדורג במקום #976 לפי שווי שוק של $ 11.97M, עם היצע במחזור של 300.00M AOP. ב‑24 השעות האחרונות, AOP סחר בין $ 0.03896 (נמוך) ל $ 0.04165 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0876270047781016, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.03443426501172903.

ביצועים לטווח קצר, AOP נע ב -0.11% בשעה האחרונה ו -0.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 56.99K.

Ark of Panda (AOP) מידע שוק

דירוג No.976 שווי שוק $ 11.97M$ 11.97M $ 11.97M נפח (24 שעות) $ 56.99K$ 56.99K $ 56.99K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 79.82M$ 79.82M $ 79.82M אספקת מחזור 300.00M 300.00M 300.00M מקסימום היצע 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 אספקה כוללת 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 שיעור מחזור 15.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

