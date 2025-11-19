Ark of Panda (AOP) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Ark of Panda (AOP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 06:31:56 (UTC+8)
USD

Ark of Panda (AOP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Ark of Panda (AOP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 11.84M
ההיצע הכולל:
$ 2.00B
אספקה במחזור:
$ 300.00M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 78.96M
שיא כל הזמנים:
$ 0.09233
שפל כל הזמנים:
$ 0.03443426501172903
מחיר נוכחי:
$ 0.03948
Ark of Panda (AOP) מידע

Ark of Panda is a BNB Chain-based ecosystem bridging Web2 and Web3 with AI-driven UGC for collaborative digital assets.

אתר רשמי:
https://arkofpanda.com/
מסמך לבן:
https://arkofpanda.gitbook.io/ark-of-panda
סייר בלוקים:
https://bscscan.com/token/0xd5df4d260d7a0145f655bcbf3b398076f21016c7

Ark of Panda (AOP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Ark of Panda (AOP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של AOP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות AOPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את AOPטוקניומיקה, חקרו אתAOPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AOP

מעוניין להוסיף את Ark of Panda (AOP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AOP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Ark of Panda (AOP) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של AOPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

AOP חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן AOP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AOP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

למה צריך לבחור ב־MEXC?

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.

