עוד על ANYONE

ANYONE מידע על מחיר

ANYONE מסמך לבן

ANYONE אתר רשמי

ANYONE טוקניומיקה

ANYONE תחזית מחיר

ANYONE היסטוריה

ANYONE מדריך קנייה

ANYONEממיר מטבעות לפיאט

ANYONE ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

ANyONe Protocol סֵמֶל

ANyONe Protocol מְחִיר(ANYONE)

1 ANYONE ל USDמחיר חי:

$0.6636
$0.6636$0.6636
-5.92%1D
USD
ANyONe Protocol (ANYONE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:50:34 (UTC+8)

ANyONe Protocol (ANYONE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.6634
$ 0.6634$ 0.6634
24 שעות נמוך
$ 0.7523
$ 0.7523$ 0.7523
גבוה 24 שעות

$ 0.6634
$ 0.6634$ 0.6634

$ 0.7523
$ 0.7523$ 0.7523

$ 2.2902790570354257
$ 2.2902790570354257$ 2.2902790570354257

$ 0.22281469458291092
$ 0.22281469458291092$ 0.22281469458291092

-3.20%

-5.92%

+0.04%

+0.04%

ANyONe Protocol (ANYONE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.6634. במהלך 24 השעות האחרונות, ANYONE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.6634 לבין שיא של $ 0.7523, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ANYONEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.2902790570354257, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.22281469458291092.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ANYONE השתנה ב -3.20% במהלך השעה האחרונה, -5.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ANyONe Protocol (ANYONE) מידע שוק

No.482

$ 64.68M
$ 64.68M$ 64.68M

$ 295.95K
$ 295.95K$ 295.95K

$ 66.34M
$ 66.34M$ 66.34M

97.50M
97.50M 97.50M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

97.49%

ETH

שווי השוק הנוכחי של ANyONe Protocol הוא $ 64.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 295.95K. ההיצע במחזור של ANYONE הוא 97.50M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.34M.

ANyONe Protocol (ANYONE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של ANyONe Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.041757-5.92%
30 ימים$ -0.0482-6.78%
60 ימים$ +0.2578+63.56%
90 ימים$ +0.1088+19.61%
ANyONe Protocol שינוי מחיר היום

היום,ANYONE רשם שינוי של $ -0.041757 (-5.92%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

ANyONe Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0482 (-6.78%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

ANyONe Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ANYONE ראה שינוי של $ +0.2578 (+63.56%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

ANyONe Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.1088 (+19.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ANyONe Protocol (ANYONE)?

בדוק את ANyONe Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהANyONe Protocol (ANYONE)

Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.

ANyONe Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ANyONe Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקANYONE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ANyONe Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךANyONe Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

ANyONe Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ANyONe Protocol (ANYONE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ANyONe Protocol (ANYONE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ANyONe Protocol.

בדוק את ANyONe Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

ANyONe Protocol (ANYONE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ANyONe Protocol (ANYONE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ANYONE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות ANyONe Protocol (ANYONE)

מחפש איך לקנותANyONe Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ANyONe Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ANYONE למטבעות מקומיים

1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל VND
17,457.371
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל AUD
A$1.021636
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל GBP
0.490916
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל EUR
0.56389
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל USD
$0.6634
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל MYR
RM2.78628
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל TRY
27.1994
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל JPY
¥97.5198
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל ARS
ARS$876.3514
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל RUB
53.47004
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל INR
58.100572
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל IDR
Rp10,699.998502
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל KRW
921.382992
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל PHP
37.64795
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל EGP
￡E.32.181534
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל BRL
R$3.608896
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל CAD
C$0.915492
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל BDT
79.966236
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל NGN
1,012.819414
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל COP
$2,653.6
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל ZAR
R.11.629402
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל UAH
27.172864
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל VES
Bs92.876
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל CLP
$636.2006
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל PKR
Rs186.554714
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל KZT
353.432984
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל THB
฿21.52733
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל TWD
NT$20.220432
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל AED
د.إ2.434678
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל CHF
Fr0.53072
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל HKD
HK$5.181154
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל AMD
֏251.189776
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל MAD
.د.م5.950698
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל MXN
$12.365776
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל SAR
ريال2.48775
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל PLN
2.414776
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל RON
лв2.865888
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל SEK
kr6.315568
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל BGN
лв1.107878
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל HUF
Ft225.642242
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל CZK
13.924766
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל KWD
د.ك0.202337
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל ILS
2.242292
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל AOA
Kz604.735538
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל BHD
.د.ب0.2501018
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל BMD
$0.6634
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל DKK
kr4.232492
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל HNL
L17.201962
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל MUR
30.277576
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל NAD
$11.596232
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל NOK
kr6.713608
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל NZD
$1.12778
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל PAB
B/.0.6634
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל PGK
K2.773012
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל QAR
ر.ق2.394874
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ל RSD
дин.66.485948

ANyONe Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ANyONe Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרANyONe Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ANyONe Protocol

כמה שווה ANyONe Protocol (ANYONE) היום?
החי ANYONEהמחיר ב USD הוא 0.6634 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ANYONE ל USD?
המחיר הנוכחי של ANYONE ל USD הוא $ 0.6634. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ANyONe Protocol?
שווי השוק של ANYONE הוא $ 64.68M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ANYONE?
ההיצע במחזור של ANYONE הוא 97.50M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ANYONE?
‏‏ANYONE השיג מחיר שיא (ATH) של 2.2902790570354257 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ANYONE?
ANYONE ‏‏רשם מחירATL של 0.22281469458291092 USD.
מהו נפח המסחר של ANYONE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ANYONE הוא $ 295.95K USD.
האם ANYONE יעלה השנה?
ANYONE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ANYONE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:50:34 (UTC+8)

ANyONe Protocol (ANYONE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ANYONE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ANYONE
ANYONE
USD
USD

1 ANYONE = 0.6634 USD

מסחרANYONE

USDTANYONE
$0.6636
$0.6636$0.6636
-5.87%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד