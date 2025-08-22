ANyONe Protocol (ANYONE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.6634. במהלך 24 השעות האחרונות, ANYONE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.6634 לבין שיא של $ 0.7523, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ANYONEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.2902790570354257, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.22281469458291092.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ANYONE השתנה ב -3.20% במהלך השעה האחרונה, -5.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
ANyONe Protocol (ANYONE) מידע שוק
$ 64.68M
$ 295.95K
$ 66.34M
97.50M
100,000,000
100,000,000
97.49%
ETH
שווי השוק הנוכחי של ANyONe Protocol הוא $ 64.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 295.95K. ההיצע במחזור של ANYONE הוא 97.50M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.34M.
ANyONe Protocol (ANYONE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של ANyONe Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.041757
-5.92%
30 ימים
$ -0.0482
-6.78%
60 ימים
$ +0.2578
+63.56%
90 ימים
$ +0.1088
+19.61%
ANyONe Protocol שינוי מחיר היום
היום,ANYONE רשם שינוי של $ -0.041757 (-5.92%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
ANyONe Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0482 (-6.78%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
ANyONe Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ANYONE ראה שינוי של $ +0.2578 (+63.56%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
ANyONe Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.1088 (+19.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ANyONe Protocol (ANYONE)?
Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards.
Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.
ANyONe Protocolתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה ANyONe Protocol (ANYONE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ANyONe Protocol (ANYONE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ANyONe Protocol.
הבנת הטוקנומיקה של ANyONe Protocol (ANYONE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ANYONE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות ANyONe Protocol (ANYONE)
