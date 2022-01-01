ANyONe Protocol (ANYONE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי ANyONe Protocol (ANYONE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

ANyONe Protocol (ANYONE) מידע Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK. אתר רשמי: https://anyone.io מסמך לבן: https://docs.anyone.io סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xFeAc2Eae96899709a43E252B6B92971D32F9C0F9 קנה ANYONEעכשיו!

ANyONe Protocol (ANYONE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ANyONe Protocol (ANYONE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 63.88M $ 63.88M $ 63.88M ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 97.50M $ 97.50M $ 97.50M FDV (שווי מדולל מלא): $ 65.52M $ 65.52M $ 65.52M שיא כל הזמנים: $ 2.365 $ 2.365 $ 2.365 שפל כל הזמנים: $ 0.22281469458291092 $ 0.22281469458291092 $ 0.22281469458291092 מחיר נוכחי: $ 0.6552 $ 0.6552 $ 0.6552 למידע נוסף על ANyONe Protocol (ANYONE) מחיר

ANyONe Protocol (ANYONE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של ANyONe Protocol (ANYONE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ANYONE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ANYONEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ANYONEטוקניומיקה, חקרו אתANYONEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ANYONE מעוניין להוסיף את ANyONe Protocol (ANYONE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ANYONE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ANYONE ב-MEXC עכשיו!

ANyONe Protocol (ANYONE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ANYONEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ANYONE עכשיו את היסטוריית המחירים!

ANYONE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ANYONE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ANYONE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ANYONEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!