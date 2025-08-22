מה זהApollo Name Service (ANS)

Apollo Name Service, known as Star Protocol, is one of the largest social applications on LayerZero, ANS offers a universal, omnichain naming service supporting over 40 blockchains and currently serves approximately 500,000 users. ANS is at the forefront of integrating DePIN and AI, addressing the growing need for decentralized identifiers (DIDs) for billions of connected devices worldwide. With an estimated 30 billion connected devices globally, ANS aims to provide a scalable, omnichain DID solution for every device and individual, enabling seamless identity services across diverse networks based on LayerZero.

Apollo Name Service (ANS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Apollo Name Service (ANS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ANS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

Apollo Name Service מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Apollo Name Service, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

Apollo Name Service (ANS) עדכונים חשובים מהתעשייה

