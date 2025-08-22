עוד על ANS

Apollo Name Service סֵמֶל

Apollo Name Service מְחִיר(ANS)

1 ANS ל USDמחיר חי:

$0.002694
$0.002694$0.002694
+1.08%1D
USD
Apollo Name Service (ANS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:50:27 (UTC+8)

Apollo Name Service (ANS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00263
$ 0.00263$ 0.00263
24 שעות נמוך
$ 0.002769
$ 0.002769$ 0.002769
גבוה 24 שעות

$ 0.00263
$ 0.00263$ 0.00263

$ 0.002769
$ 0.002769$ 0.002769

--
----

--
----

+0.93%

+1.08%

-11.54%

-11.54%

Apollo Name Service (ANS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0027. במהלך 24 השעות האחרונות, ANS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00263 לבין שיא של $ 0.002769, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ANSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ANS השתנה ב +0.93% במהלך השעה האחרונה, +1.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Apollo Name Service (ANS) מידע שוק

--
----

$ 54.26K
$ 54.26K$ 54.26K

$ 2.70M
$ 2.70M$ 2.70M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

שווי השוק הנוכחי של Apollo Name Service הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.26K. ההיצע במחזור של ANS הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.70M.

Apollo Name Service (ANS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Apollo Name Serviceהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00002878+1.08%
30 ימים$ -0.000584-17.79%
60 ימים$ -0.001864-40.85%
90 ימים$ -0.003256-54.67%
Apollo Name Service שינוי מחיר היום

היום,ANS רשם שינוי של $ +0.00002878 (+1.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Apollo Name Service שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000584 (-17.79%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Apollo Name Service שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ANS ראה שינוי של $ -0.001864 (-40.85%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Apollo Name Service שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.003256 (-54.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Apollo Name Service (ANS)?

בדוק את Apollo Name Service עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהApollo Name Service (ANS)

Apollo Name Service, known as Star Protocol, is one of the largest social applications on LayerZero, ANS offers a universal, omnichain naming service supporting over 40 blockchains and currently serves approximately 500,000 users. ANS is at the forefront of integrating DePIN and AI, addressing the growing need for decentralized identifiers (DIDs) for billions of connected devices worldwide. With an estimated 30 billion connected devices globally, ANS aims to provide a scalable, omnichain DID solution for every device and individual, enabling seamless identity services across diverse networks based on LayerZero.

Apollo Name Service זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Apollo Name Serviceההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקANS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Apollo Name Serviceאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךApollo Name Service לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Apollo Name Serviceתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Apollo Name Service (ANS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Apollo Name Service (ANS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Apollo Name Service.

בדוק את Apollo Name Service תחזית המחיר עכשיו‏!

Apollo Name Service (ANS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Apollo Name Service (ANS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ANS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Apollo Name Service (ANS)

מחפש איך לקנותApollo Name Service? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Apollo Name Serviceב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ANS למטבעות מקומיים

1 Apollo Name Service(ANS) ל VND
71.0505
1 Apollo Name Service(ANS) ל AUD
A$0.004158
1 Apollo Name Service(ANS) ל GBP
0.001998
1 Apollo Name Service(ANS) ל EUR
0.002295
1 Apollo Name Service(ANS) ל USD
$0.0027
1 Apollo Name Service(ANS) ל MYR
RM0.01134
1 Apollo Name Service(ANS) ל TRY
0.1107
1 Apollo Name Service(ANS) ל JPY
¥0.3969
1 Apollo Name Service(ANS) ל ARS
ARS$3.5667
1 Apollo Name Service(ANS) ל RUB
0.21762
1 Apollo Name Service(ANS) ל INR
0.236466
1 Apollo Name Service(ANS) ל IDR
Rp43.548381
1 Apollo Name Service(ANS) ל KRW
3.749976
1 Apollo Name Service(ANS) ל PHP
0.153225
1 Apollo Name Service(ANS) ל EGP
￡E.0.130977
1 Apollo Name Service(ANS) ל BRL
R$0.014688
1 Apollo Name Service(ANS) ל CAD
C$0.003726
1 Apollo Name Service(ANS) ל BDT
0.325458
1 Apollo Name Service(ANS) ל NGN
4.122117
1 Apollo Name Service(ANS) ל COP
$10.8
1 Apollo Name Service(ANS) ל ZAR
R.0.047331
1 Apollo Name Service(ANS) ל UAH
0.110592
1 Apollo Name Service(ANS) ל VES
Bs0.378
1 Apollo Name Service(ANS) ל CLP
$2.5893
1 Apollo Name Service(ANS) ל PKR
Rs0.759267
1 Apollo Name Service(ANS) ל KZT
1.438452
1 Apollo Name Service(ANS) ל THB
฿0.087615
1 Apollo Name Service(ANS) ל TWD
NT$0.082296
1 Apollo Name Service(ANS) ל AED
د.إ0.009909
1 Apollo Name Service(ANS) ל CHF
Fr0.00216
1 Apollo Name Service(ANS) ל HKD
HK$0.021087
1 Apollo Name Service(ANS) ל AMD
֏1.022328
1 Apollo Name Service(ANS) ל MAD
.د.م0.024219
1 Apollo Name Service(ANS) ל MXN
$0.050328
1 Apollo Name Service(ANS) ל SAR
ريال0.010125
1 Apollo Name Service(ANS) ל PLN
0.009828
1 Apollo Name Service(ANS) ל RON
лв0.011664
1 Apollo Name Service(ANS) ל SEK
kr0.025704
1 Apollo Name Service(ANS) ל BGN
лв0.004509
1 Apollo Name Service(ANS) ל HUF
Ft0.918351
1 Apollo Name Service(ANS) ל CZK
0.056673
1 Apollo Name Service(ANS) ל KWD
د.ك0.0008235
1 Apollo Name Service(ANS) ל ILS
0.009126
1 Apollo Name Service(ANS) ל AOA
Kz2.461239
1 Apollo Name Service(ANS) ל BHD
.د.ب0.0010179
1 Apollo Name Service(ANS) ל BMD
$0.0027
1 Apollo Name Service(ANS) ל DKK
kr0.017226
1 Apollo Name Service(ANS) ל HNL
L0.070011
1 Apollo Name Service(ANS) ל MUR
0.123228
1 Apollo Name Service(ANS) ל NAD
$0.047196
1 Apollo Name Service(ANS) ל NOK
kr0.027324
1 Apollo Name Service(ANS) ל NZD
$0.00459
1 Apollo Name Service(ANS) ל PAB
B/.0.0027
1 Apollo Name Service(ANS) ל PGK
K0.011286
1 Apollo Name Service(ANS) ל QAR
ر.ق0.009747
1 Apollo Name Service(ANS) ל RSD
дин.0.270594

Apollo Name Service מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Apollo Name Service, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרApollo Name Service הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Apollo Name Service

כמה שווה Apollo Name Service (ANS) היום?
החי ANSהמחיר ב USD הוא 0.0027 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ANS ל USD?
המחיר הנוכחי של ANS ל USD הוא $ 0.0027. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Apollo Name Service?
שווי השוק של ANS הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ANS?
ההיצע במחזור של ANS הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ANS?
‏‏ANS השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ANS?
ANS ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של ANS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ANS הוא $ 54.26K USD.
האם ANS יעלה השנה?
ANS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ANS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:50:27 (UTC+8)

