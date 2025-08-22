Apollo Name Service (ANS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0027. במהלך 24 השעות האחרונות, ANS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00263 לבין שיא של $ 0.002769, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ANSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ANS השתנה ב +0.93% במהלך השעה האחרונה, +1.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Apollo Name Service (ANS) מידע שוק
--
----
$ 54.26K
$ 54.26K$ 54.26K
$ 2.70M
$ 2.70M$ 2.70M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BASE
שווי השוק הנוכחי של Apollo Name Service הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.26K. ההיצע במחזור של ANS הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.70M.
Apollo Name Service (ANS) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Apollo Name Serviceהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00002878
+1.08%
30 ימים
$ -0.000584
-17.79%
60 ימים
$ -0.001864
-40.85%
90 ימים
$ -0.003256
-54.67%
Apollo Name Service שינוי מחיר היום
היום,ANS רשם שינוי של $ +0.00002878 (+1.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Apollo Name Service שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000584 (-17.79%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Apollo Name Service שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ANS ראה שינוי של $ -0.001864 (-40.85%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Apollo Name Service שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.003256 (-54.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Apollo Name Service (ANS)?
Apollo Name Service, known as Star Protocol, is one of the largest social applications on LayerZero, ANS offers a universal, omnichain naming service supporting over 40 blockchains and currently serves approximately 500,000 users. ANS is at the forefront of integrating DePIN and AI, addressing the growing need for decentralized identifiers (DIDs) for billions of connected devices worldwide. With an estimated 30 billion connected devices globally, ANS aims to provide a scalable, omnichain DID solution for every device and individual, enabling seamless identity services across diverse networks based on LayerZero.
Apollo Name Service זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Apollo Name Serviceההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקANS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Apollo Name Serviceאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךApollo Name Service לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Apollo Name Serviceתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Apollo Name Service (ANS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Apollo Name Service (ANS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Apollo Name Service.
הבנת הטוקנומיקה של Apollo Name Service (ANS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ANS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Apollo Name Service (ANS)
מחפש איך לקנותApollo Name Service? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Apollo Name Serviceב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.