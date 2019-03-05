AnkrNetwork (ANKR) ניתוח טכני היום דף AnkrNetwork הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ANKR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של AnkrNetwork למטה. הירשם

AnkrNetwork (ANKR) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.003616 -- +6.60% +1.23% -21.35%

AnkrNetwork אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של AnkrNetwork במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 8 נייטרלי 8 קנה 10 ממוצעים נעים : מכור מכור 7 נייטרלי 3 קנה 4 אינדיקטורים טכניים : קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 5 קנה 6 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.003611 0.00361 R2 0.00361 0.00361 R1 0.00361 0.00361 PP 0.003609 0.003609 S1 0.003609 0.003609 S2 0.003608 0.003609 S3 0.003608 0.003608

AnkrNetwork אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.05M $1.77 M $1.72 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.02 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.02 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.04 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.04 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. AnkrNetwork זרימת הון זרימת נטו פנימה ANKRUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.00 2026-08-20 $0.00 M 0.00 2026-08-19 -$0.01 M 0.00 2026-08-18 -$0.06 M 0.00 2026-08-17 -$0.01 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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