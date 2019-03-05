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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על AnkrNetwork, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על AnkrNetwork, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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AnkrNetwork (ANKR) ניתוח טכני היום

AnkrNetwork (ANKR) ניתוח טכני היום

דף AnkrNetwork הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ANKR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של AnkrNetwork למטה.

AnkrNetwork (ANKR) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.003616--+6.60%+1.23%-21.35%
למידע נוסף על AnkrNetwork מחיר

AnkrNetwork אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של AnkrNetwork במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 8
נייטרלי 8
קנה 10
ממוצעים נעים:מכורמכור 7נייטרלי 3קנה 4
אינדיקטורים טכניים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 5קנה 6
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.003611
0.00361
R2
0.00361
0.00361
R1
0.00361
0.00361
PP
0.003609
0.003609
S1
0.003609
0.003609
S2
0.003608
0.003609
S3
0.003608
0.003608

AnkrNetwork אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.05M
$1.77 M
$1.72 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.04 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.04 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

AnkrNetwork זרימת הון

זרימת נטו פנימהANKRUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.00
2026-08-20$0.00 M0.00
2026-08-19-$0.01 M0.00
2026-08-18-$0.06 M0.00
2026-08-17-$0.01 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על AnkrNetwork

סחור ב AnkrNetwork (ANKR) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב AnkrNetwork מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTANKR
$0.003616
$0.003616$0.003616
+0.61%
16.56M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ANKR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ANKR
ANKR
USD
USD

1 ANKR = 0.003616 USD

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