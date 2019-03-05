AnkrNetwork (ANKR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי AnkrNetwork (ANKR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

AnkrNetwork (ANKR) מידע Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application. אתר רשמי: https://www.ankr.com/ מסמך לבן: https://www.ankr.com/ankr-whitepaper-2.0.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/Gq2norJ1kBemBp3mPfkgAUMhMMmnFmY4zEyi26tRcxFB קנה ANKRעכשיו!

AnkrNetwork (ANKR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AnkrNetwork (ANKR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 152.40M $ 152.40M $ 152.40M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 152.40M $ 152.40M $ 152.40M שיא כל הזמנים: $ 0.2162561 $ 0.2162561 $ 0.2162561 שפל כל הזמנים: $ 0.000711080622353 $ 0.000711080622353 $ 0.000711080622353 מחיר נוכחי: $ 0.01524 $ 0.01524 $ 0.01524 למידע נוסף על AnkrNetwork (ANKR) מחיר

AnkrNetwork (ANKR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של AnkrNetwork (ANKR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ANKR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ANKRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ANKRטוקניומיקה, חקרו אתANKRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

