Alvara Protocol סֵמֶל

Alvara Protocol מְחִיר(ALVA)

1 ALVA ל USDמחיר חי:

$0.2225
$0.2225$0.2225
+10.68%1D
USD
Alvara Protocol (ALVA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:59:54 (UTC+8)

Alvara Protocol (ALVA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.185
$ 0.185$ 0.185
24 שעות נמוך
$ 0.28
$ 0.28$ 0.28
גבוה 24 שעות

$ 0.185
$ 0.185$ 0.185

$ 0.28
$ 0.28$ 0.28

$ 4.777902393038671
$ 4.777902393038671$ 4.777902393038671

$ 0.04738546373708529
$ 0.04738546373708529$ 0.04738546373708529

+2.07%

+10.68%

+2.32%

+2.32%

Alvara Protocol (ALVA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2225. במהלך 24 השעות האחרונות, ALVA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.185 לבין שיא של $ 0.28, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALVAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.777902393038671, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04738546373708529.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALVA השתנה ב +2.07% במהלך השעה האחרונה, +10.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Alvara Protocol (ALVA) מידע שוק

No.968

$ 16.34M
$ 16.34M$ 16.34M

$ 606.29K
$ 606.29K$ 606.29K

$ 44.50M
$ 44.50M$ 44.50M

73.44M
73.44M 73.44M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

198,924,454.2299492
198,924,454.2299492 198,924,454.2299492

36.72%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Alvara Protocol הוא $ 16.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 606.29K. ההיצע במחזור של ALVA הוא 73.44M, עם היצע כולל של 198924454.2299492. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.50M.

Alvara Protocol (ALVA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Alvara Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.02147+10.68%
30 ימים$ +0.06006+36.97%
60 ימים$ +0.0697+45.61%
90 ימים$ +0.12691+132.76%
Alvara Protocol שינוי מחיר היום

היום,ALVA רשם שינוי של $ +0.02147 (+10.68%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Alvara Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.06006 (+36.97%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Alvara Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ALVA ראה שינוי של $ +0.0697 (+45.61%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Alvara Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.12691 (+132.76%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Alvara Protocol (ALVA)?

בדוק את Alvara Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAlvara Protocol (ALVA)

Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

Alvara Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Alvara Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקALVA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Alvara Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAlvara Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Alvara Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Alvara Protocol (ALVA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Alvara Protocol (ALVA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Alvara Protocol.

בדוק את Alvara Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Alvara Protocol (ALVA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Alvara Protocol (ALVA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ALVA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Alvara Protocol (ALVA)

מחפש איך לקנותAlvara Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Alvara Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ALVA למטבעות מקומיים

Alvara Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Alvara Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAlvara Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Alvara Protocol

כמה שווה Alvara Protocol (ALVA) היום?
החי ALVAהמחיר ב USD הוא 0.2225 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ALVA ל USD?
המחיר הנוכחי של ALVA ל USD הוא $ 0.2225. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Alvara Protocol?
שווי השוק של ALVA הוא $ 16.34M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ALVA?
ההיצע במחזור של ALVA הוא 73.44M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ALVA?
‏‏ALVA השיג מחיר שיא (ATH) של 4.777902393038671 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ALVA?
ALVA ‏‏רשם מחירATL של 0.04738546373708529 USD.
מהו נפח המסחר של ALVA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ALVA הוא $ 606.29K USD.
האם ALVA יעלה השנה?
ALVA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ALVA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:59:54 (UTC+8)

