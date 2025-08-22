Alvara Protocol (ALVA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2225. במהלך 24 השעות האחרונות, ALVA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.185 לבין שיא של $ 0.28, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALVAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.777902393038671, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04738546373708529.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALVA השתנה ב +2.07% במהלך השעה האחרונה, +10.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Alvara Protocol (ALVA) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Alvara Protocol הוא $ 16.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 606.29K. ההיצע במחזור של ALVA הוא 73.44M, עם היצע כולל של 198924454.2299492. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.50M.
Alvara Protocol (ALVA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Alvara Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.02147
+10.68%
30 ימים
$ +0.06006
+36.97%
60 ימים
$ +0.0697
+45.61%
90 ימים
$ +0.12691
+132.76%
Alvara Protocol שינוי מחיר היום
היום,ALVA רשם שינוי של $ +0.02147 (+10.68%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Alvara Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.06006 (+36.97%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Alvara Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ALVA ראה שינוי של $ +0.0697 (+45.61%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Alvara Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.12691 (+132.76%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Alvara Protocol (ALVA)?
Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).
Alvara Protocolתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Alvara Protocol (ALVA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Alvara Protocol (ALVA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Alvara Protocol.
הבנת הטוקנומיקה של Alvara Protocol (ALVA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ALVA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.