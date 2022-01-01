Alvara Protocol (ALVA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Alvara Protocol (ALVA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Alvara Protocol (ALVA) מידע Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard). אתר רשמי: https://alvara.xyz/ מסמך לבן: https://www.alvaraprotocol.io/Alvara_Protocol_White_Paper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x8e729198d1c59b82bd6bba579310c40d740a11c2 קנה ALVAעכשיו!

Alvara Protocol (ALVA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Alvara Protocol (ALVA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 13.78M $ 13.78M $ 13.78M ההיצע הכולל: $ 198.92M $ 198.92M $ 198.92M אספקה במחזור: $ 73.47M $ 73.47M $ 73.47M FDV (שווי מדולל מלא): $ 37.50M $ 37.50M $ 37.50M שיא כל הזמנים: $ 2.85 $ 2.85 $ 2.85 שפל כל הזמנים: $ 0.04738546373708529 $ 0.04738546373708529 $ 0.04738546373708529 מחיר נוכחי: $ 0.18751 $ 0.18751 $ 0.18751 למידע נוסף על Alvara Protocol (ALVA) מחיר

Alvara Protocol (ALVA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Alvara Protocol (ALVA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ALVA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ALVAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ALVAטוקניומיקה, חקרו אתALVAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Alvara Protocol (ALVA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ALVAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ALVA עכשיו את היסטוריית המחירים!

ALVA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ALVA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ALVA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ALVAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

