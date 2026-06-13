Ainu מחיר היום

מחיר Ainu (AINU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AINU ל USD הוא $ 0 לכל AINU.

Ainu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 324,606, עם היצע במחזור של 1,000,000.00T AINU. ב‑24 השעות האחרונות, AINU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AINU נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +4.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 43.98.

Ainu (AINU) מידע שוק

שווי שוק $ 324.61K$ 324.61K $ 324.61K נפח (24 שעות) $ 43.98$ 43.98 $ 43.98 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 324.61K$ 324.61K $ 324.61K אספקת מחזור 1,000,000.00T 1,000,000.00T 1,000,000.00T אספקה כוללת 1.0e+18 1.0e+18 1.0e+18

שווי השוק הנוכחי של Ainu הוא $ 324.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 43.98. ההיצע במחזור של AINU הוא 1,000,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+18. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 324.61K.