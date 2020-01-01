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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Artificial Inu, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Artificial Inu, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Artificial Inu (AIINU) ניתוח טכני היום

Artificial Inu (AIINU) ניתוח טכני היום

דף Artificial Inu הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AIINU מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Artificial Inu למטה.

Artificial Inu (AIINU) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.01615--+91.80%+303.75%+303.75%
למידע נוסף על Artificial Inu מחיר

Artificial Inu אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Artificial Inu במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 9
נייטרלי 2
קנה 15
ממוצעים נעים:קנהמכור 4נייטרלי 0קנה 10
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 5נייטרלי 2קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.017036
0.017018
R2
0.017018
0.016997
R1
0.016981
0.016984
PP
0.016963
0.016963
S1
0.016926
0.016942
S2
0.016908
0.016929
S3
0.016871
0.016908

Artificial Inu אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.09 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.10 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.12 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.12 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Artificial Inu זרימת הון

זרימת נטו פנימהAIINUUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Artificial Inu

סחור ב Artificial Inu (AIINU) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Artificial Inu מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USD1AIINU
$0.015714
$0.015714$0.015714
+66.12%
6.46M (USDT)
/USDTAIINU
$0.01615
$0.01615$0.01615
+70.64%
7.85M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

AIINU-ל-USD מחשבון

סְכוּם

AIINU
AIINU
USD
USD

1 AIINU = 0.01615 USD

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