Artificial Inu (AIINU) ניתוח טכני היום דף Artificial Inu הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AIINU מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Artificial Inu למטה. הירשם

Artificial Inu (AIINU) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.01615 -- +91.80% +303.75% +303.75%

Artificial Inu אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Artificial Inu במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 9 נייטרלי 2 קנה 15 ממוצעים נעים : קנה מכור 4 נייטרלי 0 קנה 10 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 5 נייטרלי 2 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.017036 0.017018 R2 0.017018 0.016997 R1 0.016981 0.016984 PP 0.016963 0.016963 S1 0.016926 0.016942 S2 0.016908 0.016929 S3 0.016871 0.016908

Artificial Inu אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.01M $0.03 M $0.04 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.09 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.10 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.12 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.12 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Artificial Inu זרימת הון זרימת נטו פנימה AIINUUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Artificial Inu (AIINU) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Artificial Inu מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USD1 AIINU $0.015714 $0.015714 $0.015714 +66.12% 6.46M (USDT) סַחַר / USDT AIINU $0.01615 $0.01615 $0.01615 +70.64% 7.85M (USDT) סַחַר