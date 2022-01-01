Adventure Gold (AGLD) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Adventure Gold (AGLD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Adventure Gold (AGLD) מידע AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain. אתר רשמי: https://adventurelayer.xyz מסמך לבן: https://whitepaper.adventurelayer.xyz סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x32353a6c91143bfd6c7d363b546e62a9a2489a20 קנה AGLDעכשיו!

Adventure Gold (AGLD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Adventure Gold (AGLD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 52.82M $ 52.82M $ 52.82M ההיצע הכולל: $ 92.81M $ 92.81M $ 92.81M אספקה במחזור: $ 77.31M $ 77.31M $ 77.31M FDV (שווי מדולל מלא): $ 65.59M $ 65.59M $ 65.59M שיא כל הזמנים: $ 8.2 $ 8.2 $ 8.2 שפל כל הזמנים: $ 0.20848210063010023 $ 0.20848210063010023 $ 0.20848210063010023 מחיר נוכחי: $ 0.6832 $ 0.6832 $ 0.6832 למידע נוסף על Adventure Gold (AGLD) מחיר

Adventure Gold (AGLD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Adventure Gold (AGLD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AGLD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AGLDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AGLDטוקניומיקה, חקרו אתAGLDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AGLD מעוניין להוסיף את Adventure Gold (AGLD) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AGLD, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות AGLD ב-MEXC עכשיו!

Adventure Gold (AGLD) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AGLDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AGLD עכשיו את היסטוריית המחירים!

AGLD חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AGLD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AGLD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AGLDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

