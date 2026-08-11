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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Delysium, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Delysium, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Delysium (AGI) ניתוח טכני היום

Delysium (AGI) ניתוח טכני היום

דף Delysium הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AGI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Delysium למטה.

Delysium (AGI) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.002246---14.48%-44.40%-70.62%
למידע נוסף על Delysium מחיר

Delysium אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Delysium במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 19
נייטרלי 0
קנה 7
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 5נייטרלי 0קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.002251
0.00225
R2
0.00225
0.002249
R1
0.002248
0.002249
PP
0.002247
0.002247
S1
0.002245
0.002246
S2
0.002244
0.002246
S3
0.002242
0.002244

Delysium אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.29M
$1.52 M
$1.80 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.49 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.49 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.53 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.53 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Delysium זרימת הון

זרימת נטו פנימהAGIUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.03 M0.00
2026-08-20-$0.06 M0.00
2026-08-19-$0.01 M0.00
2026-08-18-$0.01 M0.00
2026-08-17$0.00 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Delysium

סחור ב Delysium (AGI) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Delysium מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTAGI
$0.002247
$0.002247$0.002247
-8.28%
24.31M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

AGI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

AGI
AGI
USD
USD

1 AGI = 0.002246 USD

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