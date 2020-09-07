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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Alchemy, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Alchemy, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Alchemy (ACH) ניתוח טכני היום

Alchemy (ACH) ניתוח טכני היום

דף Alchemy הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ACH מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Alchemy למטה.

Alchemy (ACH) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.004523--+8.67%+2.95%-33.00%
למידע נוסף על Alchemy מחיר

Alchemy אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Alchemy במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 11
נייטרלי 4
קנה 11
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 8נייטרלי 0קנה 6
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 4קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.004524
0.004523
R2
0.004523
0.004522
R1
0.004522
0.004522
PP
0.004521
0.004521
S1
0.00452
0.00452
S2
0.004519
0.00452
S3
0.004518
0.004519

Alchemy אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.75M
$5.34 M
$6.09 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.03M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.16 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.19 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.50 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.50 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Alchemy זרימת הון

זרימת נטו פנימהACHUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.00
2026-08-20$0.00 M0.00
2026-08-19$0.03 M0.00
2026-08-18-$0.04 M0.00
2026-08-17-$0.03 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Alchemy (ACH) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Alchemy מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTACH
$0.004523
$0.004523$0.004523
-0.24%
15.03M (USDT)
/USDCACH
$0.004512
$0.004512$0.004512
-0.45%
12.33M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ACH-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ACH
ACH
USD
USD

1 ACH = 0.004523 USD

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