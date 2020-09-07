Alchemy (ACH) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Alchemy (ACH), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Alchemy (ACH) מידע Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain. אתר רשמי: https://alchemypay.org/ מסמך לבן: https://file.alchemytech.io/Alchemy_WP-EN.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xed04915c23f00a313a544955524eb7dbd823143d קנה ACHעכשיו!

Alchemy (ACH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Alchemy (ACH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 192.90M $ 192.90M $ 192.90M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 9.42B $ 9.42B $ 9.42B FDV (שווי מדולל מלא): $ 204.70M $ 204.70M $ 204.70M שיא כל הזמנים: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 שפל כל הזמנים: $ 0.00133775 $ 0.00133775 $ 0.00133775 מחיר נוכחי: $ 0.02047 $ 0.02047 $ 0.02047 למידע נוסף על Alchemy (ACH) מחיר

Alchemy (ACH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Alchemy (ACH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ACH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ACHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ACHטוקניומיקה, חקרו אתACHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ACH מעוניין להוסיף את Alchemy (ACH) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ACH, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ACH ב-MEXC עכשיו!

Alchemy (ACH) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ACHעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ACH עכשיו את היסטוריית המחירים!

ACH חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ACH עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ACH משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ACHעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

