Fusionist (ACE) ניתוח טכני היום דף Fusionist הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ACE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Fusionist למטה. הירשם

Fusionist (ACE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.24505 -- +107.38% +162.67% +114.01%

Fusionist אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Fusionist במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 13 נייטרלי 1 קנה 12 ממוצעים נעים : קנה מכור 5 נייטרלי 0 קנה 9 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 8 נייטרלי 1 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.24636 0.24583 R2 0.24583 0.24552 R1 0.24556 0.24533 PP 0.24503 0.24503 S1 0.24476 0.24472 S2 0.24423 0.24453 S3 0.24396 0.24423

Fusionist אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.31M $2.75 M $2.44 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.23M קניות פעילות ל-3 ימים $29.98 M מכירות פעילות ל-3 ימים $29.75 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.85M קניות פעילות ל-7 ימים $127.46 M מכירות פעילות ל-7 ימים $126.61 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Fusionist זרימת הון זרימת נטו פנימה ACEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.53 M 0.27 2026-08-20 $0.48 M 0.28 2026-08-19 -$1.22 M 0.19 2026-08-18 $0.33 M 0.23 2026-08-17 -$0.22 M 0.18 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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