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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Fusionist, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Fusionist, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Fusionist (ACE) ניתוח טכני היום

Fusionist (ACE) ניתוח טכני היום

דף Fusionist הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ACE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Fusionist למטה.

Fusionist (ACE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.24505--+107.38%+162.67%+114.01%
למידע נוסף על Fusionist מחיר

Fusionist אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Fusionist במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 13
נייטרלי 1
קנה 12
ממוצעים נעים:קנהמכור 5נייטרלי 0קנה 9
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 8נייטרלי 1קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.24636
0.24583
R2
0.24583
0.24552
R1
0.24556
0.24533
PP
0.24503
0.24503
S1
0.24476
0.24472
S2
0.24423
0.24453
S3
0.24396
0.24423

Fusionist אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.31M
$2.75 M
$2.44 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.23M
קניות פעילות ל-3 ימים
$29.98 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$29.75 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.85M
קניות פעילות ל-7 ימים
$127.46 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$126.61 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Fusionist זרימת הון

זרימת נטו פנימהACEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.53 M0.27
2026-08-20$0.48 M0.28
2026-08-19-$1.22 M0.19
2026-08-18$0.33 M0.23
2026-08-17-$0.22 M0.18

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Fusionist (ACE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Fusionist מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTACE
$0.24505
$0.24505$0.24505
-11.50%
5.39M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ACE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ACE
ACE
USD
USD

1 ACE = 0.24505 USD

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