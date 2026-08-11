AaveToken (AAVE) ניתוח טכני היום דף AaveToken הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AAVE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של AaveToken למטה. הירשם

AaveToken (AAVE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $97.42 -- +10.30% +2.31% +13.04%

AaveToken אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של AaveToken במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 8 נייטרלי 1 קנה 17 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 8 נייטרלי 1 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 97.46 97.45 R2 97.45 97.4385 R1 97.43 97.4314 PP 97.42 97.42 S1 97.4 97.4085 S2 97.39 97.4014 S3 97.37 97.39

AaveToken אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.80M $9.19 M $8.39 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -1.12M קניות פעילות ל-3 ימים $35.16 M מכירות פעילות ל-3 ימים $36.27 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -1.92M קניות פעילות ל-7 ימים $74.18 M מכירות פעילות ל-7 ימים $76.10 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. AaveToken זרימת הון זרימת נטו פנימה AAVEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$1.15 M 96.80 2026-08-20 $1.05 M 97.06 2026-08-19 -$0.52 M 92.91 2026-08-18 $1.25 M 89.50 2026-08-17 -$0.39 M 88.09 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב AaveToken (AAVE) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב AaveToken מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT AAVE $97.42 $97.42 $97.42 +0.40% 2.65K (USDT) סַחַר / USDC AAVE $97.36 $97.36 $97.36 +0.36% 306.21 (USDT) סַחַר / USD1 AAVE $97.33 $97.33 $97.33 +0.28% 572.98 (USDT) סַחַר