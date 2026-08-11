קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על AaveToken, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על AaveToken, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על AAVE

AAVE מידע על מחיר

מה זה AAVE

AAVE מסמך לבן

AAVE אתר רשמי

AAVE טוקניומיקה

AAVE תחזית מחיר

AAVE היסטוריה

AAVE מדריך קנייה

AAVEממיר מטבעות לפיאט

AAVE ספוט

AAVE חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

AaveToken (AAVE) ניתוח טכני היום

AaveToken (AAVE) ניתוח טכני היום

דף AaveToken הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AAVE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של AaveToken למטה.

AaveToken (AAVE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$97.42--+10.30%+2.31%+13.04%
למידע נוסף על AaveToken מחיר

AaveToken אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של AaveToken במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 8
נייטרלי 1
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 8נייטרלי 1קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
97.46
97.45
R2
97.45
97.4385
R1
97.43
97.4314
PP
97.42
97.42
S1
97.4
97.4085
S2
97.39
97.4014
S3
97.37
97.39

AaveToken אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.80M
$9.19 M
$8.39 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-1.12M
קניות פעילות ל-3 ימים
$35.16 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$36.27 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-1.92M
קניות פעילות ל-7 ימים
$74.18 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$76.10 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

AaveToken זרימת הון

זרימת נטו פנימהAAVEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$1.15 M96.80
2026-08-20$1.05 M97.06
2026-08-19-$0.52 M92.91
2026-08-18$1.25 M89.50
2026-08-17-$0.39 M88.09

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על AaveToken

סחור ב AaveToken (AAVE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב AaveToken מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTAAVE
$97.42
$97.42$97.42
+0.40%
2.65K (USDT)
/USDCAAVE
$97.36
$97.36$97.36
+0.36%
306.21 (USDT)
/USD1AAVE
$97.33
$97.33$97.33
+0.28%
572.98 (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

AAVE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

AAVE
AAVE
USD
USD

1 AAVE = 97.42 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.