One More Game מחיר היום

מחיר One More Game (1MORE) בזמן אמת היום הוא $ 0.000002901, עם שינוי של 7.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 1MORE ל USD הוא $ 0.000002901 לכל 1MORE.

One More Game כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- 1MORE. ב‑24 השעות האחרונות, 1MORE סחר בין $ 0.000002601 (נמוך) ל $ 0.000003783 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, 1MORE נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -16.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 11.83K.

One More Game (1MORE) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 11.83K$ 11.83K $ 11.83K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.01K$ 29.01K $ 29.01K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של One More Game הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.83K. ההיצע במחזור של 1MORE הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.01K.