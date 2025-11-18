1MORE היסטוריית מחירים
1MORE (1MORE) היסטוריית מחירים
פרק זמן: 2025-08-18 ~ 2025-11-18
1MORE מחיר חי
1MORE כרגע נסחר במחיר של 0.000002841 USD. יש לו שווי שוק של 0.00 USD ונפח מסחר 24 שעות של 0.00 USD. גלה עוד 1MOREנתונים בעמוד המחירים החי של MEXC.
ניצול היתרונות של 1MORE המחיר החי , המשתמשים יכולים לנתח את מגמות השוק הנוכחיות ולחזות תנועות מחירים לטווח קצר וגם לטווח ארוך. עם נתונים בזמן אמת בהישג ידך, תוכל לקבל החלטות מושכלות ולקבל תובנות לגבי תחזיות מחיר עתידיות פוטנציאליות עבור 1MORE.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:48:30 (UTC+8)
אודות 1MORE (1MORE) היסטוריית מחירים
1MORE ניטור היסטוריית המחירים הוא כלי חיוני למשקיעי מטבעות קריפטוגרפיים, המאפשר להם לעקוב בקלות אחר ביצועי ההשקעות שלהם. תכונה זו מציעה תצוגה מקיפה של 1MOREתנועות המחיר של לאורך זמן, כולל ערך הפתיחה, השיא, מחירי הסגירה וכן נפח המסחר. יתר על כן, הוא מספק הצצה מהירה לשינויים באחוזים יומיים, ומדגיש ימים עם תנודות בולטות במחיר. ראוי לציין 1MOREכי הגיע לערך הגבוה ביותר שלו ב-, טיפוס לרמה מדהימה0 USD. מידע המחיר המוצג כאן מקורו אך ורק מהיסטוריית המסחר של MEXC, מה שמבטיח אמינות ודיוק. נתוני המחירים 1MOREההיסטוריים שלנו זמינים במרווחים שונים: יום אחד, שבוע וחודש אחד, המכסים מדדי פתיחה, גבוה, נמוך, סגירה ונפח. נתונים אלה נבדקים בקפדנות לגבי עקביות, שלמות ודיוק, מה שהופך אותם לאידיאליים עבור סימולציות מסחר ובדיקות אחוריות. מערכי נתונים אלה נגישים להורדה בחינם ומתעדכנים בזמן אמת, ומספקים משאב רב ערך למשקיעים.
1MORE יישומי נתונים היסטוריים במסחר
1MOREהנתונים ההיסטוריים של ממלאים תפקיד מרכזי באסטרטגיות מסחר. הנה איך זה מנוצל:
1. ניתוח טכני: סוחרים ממנפים 1MOREאת הנתונים ההיסטוריים של כדי לזהות מגמות ודפוסים בשוק. תוך שימוש בכלים כמו תרשימים ועזרים ויזואליים, הם מזהים דפוסים כדי להנחות את החלטות הכניסה והיציאה שלהם מהשוק. גישה יעילה כוללת אחסון1MORE הנתונים ההיסטוריים של GridDB וניתוחם עם Python, באמצעות ספריות כמו Matplotlib להדמיה, ו-Pandas, Numpy ו-Scipy לניתוח נתונים.
2. תחזית מחיר: נתונים היסטוריים הם המפתח בחיזוי 1MOREתנועות המחירים. על ידי בחינת מגמות עבר בשוק, סוחרים יכולים לזהות דפוסים ולחזות התנהגות שוק עתידית. הנתונים ההיסטוריים המפורטים 1MOREשל MEXC, המספקים תובנות מדקה אחר דקה לגבי מחירים פתוחים, גבוהים, נמוכים וסגורים, חיוניים לפיתוח והדרכה של מודלים חזויים, ובכך מסייעים בהחלטות מסחר מושכלות.
3. ניהול סיכונים: גישה לנתונים היסטוריים מאפשרת לסוחרים להעריך את הסיכונים הכרוכים ב1MOREהשקעות. זה עוזר להבין1MORE את התנודתיות של, מה שמוביל לבחירות השקעה מושכלות יותר.
4. ניהול תיק השקעות: נתונים היסטוריים מסייעים במעקב אחר ביצועי ההשקעה לאורך זמן. זה מאפשר לסוחרים לזהות נכסים שאינם מניבים ביצועים טובים ולהתאים את התיקים שלהם כדי לייעל את התשואות.
5. אימון בוטים למסחר: ניתן 1MOREלהוריד את נתוני השוק ההיסטוריים של מטבע הקריפטו OHLC (פתוח, גבוה, נמוך, סגור) לצורך אימון1MORE בוטים למסחר, במטרה להשיג ביצועים טובים יותר בשוק.
כלים ומשאבים אלה מאפשרים לסוחרים לצלול עמוק לתוך1MORE הנתונים ההיסטוריים של, לספק תובנות חשובות ופוטנציאל לשפר את אסטרטגיות המסחר שלהם.
